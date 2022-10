Der Stadtrat kämpft um die Post in Mindelheim

Die CSU unterstützt einen Vorstoß der SPD. Warum Bürgermeister Winter eigentlich keinen Anlass für ein Schreiben sieht, dann aber doch einwilligt.

Die Stadt will nicht einfach hinnehmen, dass sich Postdienstleistungen in Mindelheim verschlechtern. Auf Initiative der SPD-Fraktion schloss sich auch die CSU der Forderung an, „dass die Mindelheimer und Mindelheimer erwarten, dass sie eine vollwertige Poststelle habe“, wie es Christoph Walter ausdrückte. Bürgermeister Stephan Winter sah zunächst keinen Grund tätig zu werden, erklärte sich dann aber bereit, dem Post-Management einen Brief zu schreiben. Dieser werde vorher noch mit den Fraktionen abgestimmt.

Winter erläuterte vor dem Stadtrat, dass Mindelheim schon seit vielen Jahren keine eigene Poststelle mehr habe. Die Post arbeite immer mit einem Laden zusammen. Bisher sei das die Postbank gewesen. Die ziehe sich nun im nächsten Jahr aus Mindelheim zurück.

Zwei Firmen haben Interesse an einer Postfiliale

Die Briefpost werde Mindelheim nicht verlassen, betonte Winter. Gesucht werde jetzt ein Partner. Die Stadtverwaltung habe sich aktiv auf Suche nach einem solchen Partner gemacht. Zwei potenzielle Firmen hätten Interesse.

Die Post werde sich räumlich verändern. Darauf habe er aber keinen Einfluss, mit dem sich die Post einigt. „Bei mir sind keine Alarmglocken angegangen“, sagte der Bürgermeister. Aber er könne gerne an die Post schreiben.

Michael Helfert (SPD) plädierte für ein klares Signal des Stadtrates. Sonthofen habe das gleiche Schicksal wie Mindelheim ereilt. Dort hätten alle Stadträte ein Schreiben an die Post unterzeichnet, in dem sie forderten, dass es zu keiner Verschlechterung des Postservice kommen dürfe.

Lesen Sie dazu auch

Michael Helfert: Bitte keinen "Post-Light-Shop"

Etwas Ähnliches schwebt Helfert und seiner Partei vor. „Wir müssen darauf achten, dass wir nicht einen Post-Light-Shop bekommen“. Qualifiziertes Personal müsse weiter bei der Post in Mindelheim vorhanden sein. „Als Stadt müssen wir versuchen, maximal viel für die Kreisstadt herauszuholen“, betonte Helfert. Stephan Winter dagegen sagte, es sei nicht Aufgabe der Stadt, sich einzuschalten, wenn Post und Postbank sich trennen. Wenn sich ein Bankhaus zurückziehe, sei das allein deren Entscheidung. Für Postbankkunden gebe es in Mindelheim auch gute Alternativen bei anderen Banken. Winter stimmte Helfert aber darin zu, dass Postdienstleistungen „absolut gewährleistet“ sein müssen.

Fritz Birkle (CSU) stimmte Helfert zu. „Wir sollten schon auf die Post zugehen“, warb er. Eine Verschlechterung dürfe es nicht geben. Es gehe beim neuen Standort auch um Parkplätze, damit die Post gut erreichbar bleibe. Winter sieht in einem anderen Partnergeschäft sogar Vorteile für die Postkunden, weil die Öffnungszeiten sich verlängern.

Christoph Walter (CSU) pflichtete ebenfalls der SPD bei. „Wir wollen eine vollwertige Poststelle haben.“ Es sei schwer, etwas Gewohntes aufzugeben. Einschreiben oder Pakete müssten einfach aufgegeben werden können. Der Bürgermeister will nun ein Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Post AG aufsetzen und dieses dann mit den Fraktionen abstimmen.