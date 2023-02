Mindelheim

16:32 Uhr

Der TechnoMarkt äußert sich zum Aus in Mindelheim

Plus Das Aus für den expert TechnoMarkt in Mindelheim kam für Viele überraschend. Jetzt hat sich das Unternehmen dazu geäußert.

Von Johann Stoll

Der expert TechnoMarkt im Heimenegger Weg im Mindelheimer Industrie- und Gewerbegebiet war vor etwas mehr als zehn Jahren im November 2012 eröffnet worden. Zum 18. März 2023 schließt der Markt, möglicherweise auch schon am 11. März. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gekündigt worden. Die Unternehmenszentrale in Affing bei München bemühe sich aber, Kontakte zu befreundeten Unternehmen herzustellen, so dass sich die Mitarbeiter dort bewerben können, teilte auf Anfrage Stephanie Melzl-Fütterer von der Unternehmenskommunikation. mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

