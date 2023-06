Der "Trick" funktioniert: So bekommt man bestimmte Tiere in den Garten

Familie Lotterbach ist fasziniert: Gewisse Pflanzen locken bestimmte Tiere an. Es geht voran: Es gibt einen Weg und viel zu entdecken, aber nicht immer Erfreuliches.

Die Lotterbachs haben in Mindelheim gebaut. Nun soll aus der Brachfläche ein Garten und Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden. Wir begleiten das Projekt. Heute: "Tiere pflanzen" und ein neuer Weg.

So vielfältig wie das Leben, so ist auch der neue Weg, den Silke Lotterbach und ihre Familie in ihrem naturnahen Garten im Mindelheimer Norden gepflastert haben. Das Mosaik ist als Gemeinschaftswerk quasi fast zum Nulltarif aus gebrauchten Pflastersteinen entstanden und führt in geschwungener Form vom Haus hinunter in den Garten. Und weil auch das Leben immer wieder Höhepunkte bietet, gibt es auch im Pflaster besondere Schmuckstücke zu entdecken – bunte Steine aus Glas und Ton, die sich Silke Lotterbach vorab zum Geburtstag gewünscht hatte.

Der Weg ist als Mosaik von Pflastersteinen gestaltet, die die Familie über Kleinanzeigen gefunden hat. Farbtupfer sind bunte Steine aus Glas und Ton, die sich Silke Lotterbach zum Geburtstag gewünscht hatte. Foto: Melanie Lippl

Die 48-Jährige ist dankbar, dass ihre Kinder Simon und Paula so viel Natur im eigenen Garten erleben dürfen. Allerdings muss sie nun auch damit rechnen, von ihrer sechsjährigen Tochter korrigiert zu werden: Denn wenn sich eine Libelle häutet, bleibt eben nicht eine "Hülle" oder eine "Haut" übrig, sondern eine "Exuvie", wie Paula gerne erklärt.

Die Kinder lieben es, im Garten Tiere zu beobachten

Von ihrem Beobachtungsposten in der Hängematte hat die Sechsjährige den Teich gut im Blick. "Mama, komm schnell, eine Libellenlarve, die an dem Rand vom Wasser hochgeklettert ist", ruft sie plötzlich. Und nur einen Augenblick später: "Oh nein, jetzt hat ein Vogel sie geschnappt!"

Nach der Häutung hinterlässt die Königslibelle die sogenannte Exuvie. Foto: Silke Lotterbach

Jeden Tag entdecken die Kinder kleine Wunder: eine Lehmwespe, die ihre Kinderzimmer unter einem Steinvorsprung an die glatte Wand klebt, eine Hornissenkönigin, die laut brummend zum Teich fliegt und ein paar Schlucke nimmt, oder Wildbienen, die aus dem Loch, das die Kinder direkt unter der Schaukel gegraben haben und regelmäßig mit Wasser befüllen, Lehm holen, um damit zu bauen.

Eine Lehmwespe baut ihre Kinderstube an einen Stein. Foto: Silke Lotterbach

Diese Pflanzen wachsen im Magerbeet der Familie Lotterbach

Am Rand des Gartens sind zwei kleine Beete entstanden: ein kleines Kräuterbeet mit Ramblerrose hinter dem Haus und ein sichelförmiges Magerbeet, in dem Pflanzen mit den herrlichsten Namen wachsen: Nickender Schönlauch, Rosenduft-Thymian, Österreichische Königskerze, Niederliegender Geißklee, Mäuseohr und Echte Rosenwurz zum Beispiel.

Am faszinierendsten ist für Silke Lotterbach, dass es wirklich klappt mit dem Konzept "Tiere pflanzen": Man setzt bestimmte Pflanzen ein, die wiederum bestimmte Tierarten anziehen. So kommt an dem Blasenstrauch im Vorgarten regelmäßig die Blauschwarze Holzbiene vorbei, die beeindruckend groß ist und als eine der wenigen Wildbienenarten selbst Löcher in morsches Holz "bohrt".

Die Veränderliche Krabbenspinne macht ihrem Namen alle Ehre: Sie kann die Farbe wechseln. Foto: Silke Lotterbach

Wollbienen tummeln sich um den Wollziest und gerade die Männchen fliegen pausenlos Patrouille und greifen alles an, was ihnen dort nicht gefällt (wenn es sein muss, auch die Holzbiene, die viele Köpfe größer ist als sie selbst). Am Hornklee haben Bläulinge Eier abgelegt und die Familie hofft auf ein paar azurblaue Schmetterlinge – wobei die Feldwespen die Raupen gerne als Leckerbissen verschmausen, in etwa genauso gerne wie sich die Raupen des Königskerzen-Mönchs an den Königskerzen satt fressen.

"Hortus Kunterbunt" im Juni 2023: die Raupe des Königskerzenmönchs an einer Königskerze. Foto: Melanie Lippl

Auch wenn der Großteil des Gartens schon bepflanzt ist, so gibt es immer noch einiges zu tun: Als nächste Projekte stehen die Fassadenbegrünung des Hauses und der Eingangsbereich an, der Sitzplatz im Senkgarten soll auch noch befestigt werden. Zudem will die Familie einen weiteren Teich bauen, kleiner und flacher. Für die Kinder heißt das: noch mehr zum Entdecken.