Der Turm der Stadtpfarrkirche wird saniert

Der Zahn der Zeit hat auch am Innenleben des Turmes der Mindelheimer Stadtpfarrkirche arg genagt. Bei einer statischen Überprüfung der Standsicherheit wurden im Dachstuhl über dem Glockenturm undichte Stellen an der Schiefereindeckung wie auch massive Fäulnisschäden an der Dachkonstruktion entdeckt. Die Statiker von der „Konstruktionsgruppe Bauen“ in Kempten rieten zu einer sofortigen Instandsetzung, teilte Verwaltungsleiter Thomas Weinzierl auf Anfrage mit.

Der Mindelheimer Kirchturm wird eingerüstet

Angesichts der Höhe des Turmes (65 Meter) sind im Vorfeld der Turmsanierung aufwendige und komplexe Gerüstbauarbeiten nötig. Erst dann sei eine statische Instandsetzung des Turmhelmes sowie die Ausbesserung der Schiefereindeckung möglich, so Weinzierl. Mit diesen Arbeiten soll schon in Kürze begonnen werden, damit sie noch im Herbst 2024 abgeschlossen werden können.

Die Finanzierung des Projektes ist gesichert. Die Kosten für die Sanierung des Turmes sind mit rund 142.000 Euro veranschlagt. Zu dieser Summe steuert die Diözese Augsburg 60 Prozent aus Kirchensteuermitteln bei. Zuschüsse haben auch die Stadt Mindelheim und die Bayerische Landesstiftung zugesagt. Etwa 44.000 Euro muss die Kirchenstiftung St. Stephan aus Eigenmitteln aufbringen.