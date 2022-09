Der VWEW-Chef rechnet nicht mit einem Stromausfall

Plus Auch wenn die Atommeiler nicht mehr am Netz wären und Russland kein Gas mehr liefern würde, „sind wir gut aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Stefan Fritz.

Kommt es im Unterallgäu im nächsten Winter häufiger zu Stromausfällen, weil das europäische Stromnetz möglicherweise wegen ausbleibender Gaslieferungen und abgeschalteter Atommeiler überlastet sein könnte? Völlig ausschließen möchte das der Geschäftsführer des regionalen Energieversorgers VWEW, Stefan Fritz, zwar nicht. Er persönlich rechnet aber nicht mit größeren Engpässen, selbst wenn kein Wind bläst und keine Sonne über die Photovoltaikpaneele Strom liefert. „Wir sind gut gerüstet“, betont Fritz im Gespräch mit dieser Redaktion.