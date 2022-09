Des Menschen beste Freunde präsentieren sich

Seit 50 Jahren gibt es die Mindelheimer Hundefreunde. Jetzt zeigten sie die ganze Bandbreite ihres Angebots.

Friedl Müller war schon von Anfang an dabei. Als der Verein der Hundefreunde Mindelheim vor 50 Jahren gegründet wurde, war er noch ein Kind. Seitdem hat sich viel verändert. Das Jubiläum des Vereins war jetzt Anlass für einen Rückblick und einen Tag der offenen Tür.

Zuerst waren es die Schäferhundbesitzer, die ihre Tiere am Bergwald trainierten und im Mittelpunkt stand stets die strenge Disziplin. Heute dagegen läuft die Ausbildung über den Spieltrieb der Hunde und über das Futter.

Auch Friedl Müller hat früher Schäferhunde gezüchtet, begeisterte sich bis 1999 für Welshterrier und seit 2018 trainiert er mit seinen Airdale-Terriern. Die Hundeausbildung hat er „von der Pike auf gelernt“, erzählt er. Seit 1995 hat er den Ausbilderschein und heute ist er Erster Ausbilder bei den Mindelheimer Hundefreunden.

Das Vereinsgelände in Mindelheim war mal eine Kiesgrube

Das Vereinsgelände an der Memmingerstraße hat den Hundefreunden damals die Stadt Mindelheim zur Verfügung gestellt. Die damalige Kiesgrube wurde mit Humus angefüllt und mit Rasen angesät. Der Bau eines Vereinsheims wurde genehmigt und mit vielen fleißigen Helfern „war es im Nu geschafft“. Damit stand einem gemütliches Vereinsleben nach der Arbeit mit den Hunden nichts mehr im Wege.

Bei der Feier 50 Jahre nach der Vereinsgründung zeigten Hundebesitzer vor zahlreichen Zuschauern, was ihre Tiere drauf haben.

Sabine Zimmermann hatte zwei Border Collies dabei, die Hoopers-Agility trainiert hatten, eine Hundesportart, bei der ein Parcours bewältigt werden muss, ohne dass der Hundehalter mitläuft. Der Hund achtet auf die Zeichen und Gesten von Herrchen oder Frauchen. Dabei kommt es nicht aufs Tempo an, sondern auf die fehlerfreie Bewältigung der Strecke.

Dackel Willi begrüßte freundlich die Gäste

Dackel Willi, der aus einer Jagdhundezucht stammt und schon neun Jahre alt ist, zeigte, dass er mit seinen kurzen Beinchen schnell flitzen kann und zwischendurch musste er schnell mal zum Zaun, um dort die zahlreichen Zuschauer zu begrüßen und sich streicheln zu lassen.

Franzi Brandl beeindruckte mit ihrem Belgischen Schäferhund Haze, der erst 18 Monate alt ist und mit dem sie erst seit drei Monaten trainiert. Er reagierte auf jeden Handzeig, lief rückwärts, tanzte um sie herum, eine eingespieltes Team.

Bei der Schutzhundevorführung von Bettina Wolf zeigte Airdale-Terrier U2 zunächst, wie er eine versteckte Person aufspüren und durch lautes Bellen, ohne die Person zu berühren, auf den Fundort aufmerksam machen kann.

Was dann kam sah richtig gefährlich aus, denn U2 sprang Hundetrainer Friedl Müller an und biss heftig in dessen übergestülpten Schutzarm. Dass es ihm großen Spaß macht, sah man dem Hund an. Bei dieser Übung ist der Mensch kein Opfer, sondern der Hetzarm ein Spielzeug. Das zeigten Wolf und ihr U2 dann auch, als nur der Hetzarm auf dem Boden lag und der Hund sich darauf stürzte um seine „Beute“ zu stellen.

Der Schlittenhund läuft locker 40 Kilometer am Tag

Die letzte Vorführung zeigte die Vorsitzende des Vereins, Birgit Sirch. Sie präsentierte ihren europäischen Schlittenhund Rocky. Er zog sie im Spezialgeschirr mit Leine nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch auf dem Roller. „Rocky kann locker 40 Kilometer am Stück rennen und zieht ein Dreifaches seines Hundegewichts“, wusste Sirch, die erst seit drei Monaten Vorsitzende der Mindelheimer Hundefreunde ist.

Den Zuschauern, die oft selbst mit ihren Hunden gekommen waren, wurde ein abwechslungsreiches Programm präsentiert, das die Vielfalt des Hundesports zeigte und nebenbei unterschiedlichste Hunderassen, mit ihren Begabungen. Die Hundefreunde freuen sich über Hundehalter, die mit ihren Tieren auch die Begleithundeprüfung ablegen oder die Hundespielgruppe besuchen.