Deshalb ist das Mindelheimer Forum voller Polizeiautos

Mindelheim zählt zu den sichersten Orten bundesweit. Trotzdem war das Forum am Mittwochmorgen voller Polizeiautos. Das ist der Grund.

Mindelheim gilt als ruhiges Pflaster. Die Stadt zählt zu den sichersten Orten bundesweit. Da fallen Polizeiwagen in größerer Zahl sofort auf. Am Mindelheimer Forum sind am Mittwochmorgen mehrere Dienstfahrzeuge der Polizei gesichtet worden. Der Grund ist aber ein harmloser. Weil das Forum in Mindelheim gut mit Fahrzeugen erreichbar und mit ausreichend Parkplätzen versehen ist, nutzt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die Mindelheimer Stadthalle auch für Fortbildungen. An diesem Mittwoch fand eine Informations- und Fortbildungsveranstaltung für Dienstgruppenleiter statt. Die gleiche Veranstaltung wird auch am Freitag, 6. Oktober, stattfinden, teilte das Präsidium auf Anfrage mit. (jsto)