Diamantene Hochzeit in Mindelheim: Im Kirchenchor hats gefunkt

Hannelore und Erich Schmidt aus Mindelheim sind seit 60 Jahren verheiratet und verraten ihr Rezept für so eine lange, glückliche Ehe.

Viele Ehepaare träumen davon, gemeinsam alt zu werden. Hannelore und Erich Schmidt haben es geschafft. Auch nach 60-jähriger Zweisamkeit ist ihre Beziehung noch so glanzvoll wie ein Edelstein. Geistig und körperlich noch recht rüstig, feierten die Eheleute jetzt das Fest der Diamantenen Hochzeit. Erich Schmidt wurde am 20. August 1936 in Gablonz im Sudetenland geboren. Seine Frau Hannelore ist eine waschechte Mindelheimerin. Sie erblickte am 7. August 1937 das Licht der Welt. Die beiden lernten sich beim Kirchenchor St. Stephan kennen und lieben. Da blieb es nicht aus, dass der Bass Erich mit der Sopranistin Hannelore am 15. Juni 1963 in St. Stephan auch den Bund fürs Leben schloss.

"Damals war dies die erste Trauung, die der Neupriester Toni Schmid schloss", erinnert sich der Jubilar und verrät nicht ohne Stolz, dass aus der Ehe ein Sohn und drei Enkelkinder hervorgingen. Auch im hohen Alter sind die Eheleute Schmidt noch kein bisschen müde oder legen ihre Hände in den Schoß. So kennen viele Mindelheimer die beiden und auch Sängervereinigung, Kunst- und Alpenverein schätzen sie als treue Mitglieder. Den Rotary-Club Mindelheim hat Erich Schmidt gegründet.

Bei den Frundsbergfesten beherbergen Schmidts regelmäßig Gäste

Nach der Schulzeit war er zunächst sieben Jahre in einer Memminger Steuerkanzlei tätig. Danach verdiente er seine Brötchen weitere sieben Jahre als Finanzbuchhalter bei der Firma Konrad Kleiner und machte sich schließlich in Mindelheim als Steuerberater selbstständig. Auch mit 86 Jahren berät Erich Schmidt noch immer einen kleinen Mandantenkreis. Als leidenschaftlicher Kommunalpolitiker war er von 1972 bis 1990 Mitglied des Mindelheimer Stadtrates und setzte sich in diesem Gremium vor allem für Wirtschaftsförderung und Denkmalpflege ein. Er war Sprecher der CSU-Fraktion und entschied auch im Finanz- und Verkehrsausschuss mit. Legendär ist seine Sammlung von mehr als 200 Bildern einheimischer Künstler.

Hannelore Schmidt absolvierte nach dem Besuch der Maria-Ward-Realschule eine kaufmännische Lehre bei den Mindelheimer Milchwerken Eugen Blessing und war nach ihrer Ausbildung in diesem Betrieb elf Jahre tätig. Danach ging sie ihrem Mann in der Steuerkanzlei zur Hand, leitete ein kleines Familienunternehmen und hielt dem Chef den Rücken frei. Wie Erich Schmidt ist auch seine Frau politisch noch sehr interessiert, liest täglich die MZ und mal einen guten Krimi. Auch Gastfreundschaft wird bei den Schmidts großgeschrieben. Bei den Frundsbergfesten beherbergen sie regelmäßig Gäste aus Frankreich und England. Nach einem Rezept für eine lange, glückliche Ehe gefragt, empfiehlt das "diamantene Paar": "Immer gelassen bleiben, tolerant sein und sich selbst nicht so wichtig nehmen."