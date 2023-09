Die AfD stärkt Unterallgäuer Landrat Eder den Rücken

Beifall von der AfD für Landrat Alex Eder: Fraktionschef Wolfgang Reitinger möchte, dass Eders Brief an den Bundeskanzler vom Kreistag mitgetragen wird.

AfD-Fraktionschef Wolfgang Reitinger hat Landrat Alex Eder für dessen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gelobt. Er beantragte deshalb, dass der Kreistag beschließen möge, den Brief nochmals nach Berlin und auch nach München an die Staatsregierung zu schicken – diesmal im Namen des gesamten Kreistages. Reitinger verspricht sich davon, dass das Schreiben dadurch mehr Gewicht erhält. Die Probleme durch ständige Zuweisung von Flüchtlingen seien kaum mehr zu bewältigen, meint der AfD-Kreisrat. Eder hatte in seinem sechsseitigen Schreiben auf die Not der Kommunen hingewiesen.

Ferner hat die AfD einen Fragenkatalog zur Migration im Unterallgäu vorgelegt. Dieser soll im Kreistag beantwortet werden. So will Reitinger wissen, wie viele Zuwanderer seit 2015 einer geregelten Arbeit nachgehen. Er möchte auch wissen, wie hoch der Anteil der Fläüchtlinge ist, die von Bürgergeld leben.

Ferner will die AfD wissen, wie viele Menschen nach wie vor in Asylbewerberheimen leben, weil sie keine Wohnung finden. Reitinger möchte ferner erfahren, wie viele Ausbildungen von Flüchtlingen nicht erfolgreich enden. Und nicht zuletzt möchte die AfD aufgeschlüsselt haben, wie hoch die Kosten für den Landkreis Unterallgäu seit 2015 aufgrund der Aufnahme von Migranten sind. (mz)