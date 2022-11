Die Alpensternelfe stellt in der roten Telefonzelle aus

Julia Konietzko zeigt in Mindelheim ihre Zeichnungen von bedrohten Tieren.

Die Bad Wörishofer Künstlerin Julia Konietzko malt seit ihrer Kindheit. Während ihrer Ausbildung im Einzelhandel hat sie die Malerei wieder für sich entdeckt. Seitdem hat sie an zahlreichen Ausstellungen in Bad Wörishofen teilgenommen und engagiert sich als Schriftführerin im Kunstverein. Vor Corona waren hauptsächlich Kunstwerke mit Acrylfarbe auf Leinwand ihr Steckenpferd.

Im Einsatz für die "zauberhaften Wesen unseres Planeten"

Im ersten Lockdown wollte sie die Zeit kreativ nutzen. Die Wörishoferin hat es sich unter dem Namen „Alpensternelfe“ zur Aufgabe gemacht, bedrohte und seltene Tierarten in Aquarell und Tusche zu malen, um auf die zauberhaften Wesen unseres Planeten aufmerksam zu machen.

Der Pyrenäen-Desman.

Die Artenvielfalt wird immer mehr bedroht, deshalb ist es ihr wichtig, Freude und Neugier für dieses Thema zu wecken.

Im November sind die Aquarelle und Tuschezeichnungen bei „Art in the Box“ in Mindelheim zu sehen. Es wird bunt und lebensfroh mit vielen exotischen Arten, wie dem „Telefomin Kuskus“ , „Pyrenäen Desman“ oder dem „Spix Ara“ – Julia Konietzkos Lieblingspapagei.