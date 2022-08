Die alte Telefonzelle in Mindelheim ist jetzt eine Jukebox

Es gibt jetzt wieder eine neue Ausstellung bei „Art in the Box“. Die Musikauswahl reicht von Rio Reiser bis zu AC/DC.

Die alte englische Telefonzelle am Mindelheimer Rathaus ist im September eine Jukebox. Die Ausstellung zeigt in den nächsten Wochen kleine dreidimensionale Kunstwerke als Objektkästen oder sogenannte Assemblagen.

Die Werke in dieser Ausstellung nehmen Bezug zu Lieblingssongs und sind so vielfältig wie der Musikgeschmack der Künstler und Künstlerinnen, die diese Werke geschaffen haben. Hildegard Knef trifft da auf Rio Reiser und AC/DC auf Genesis. Alle 3D-Collagen sind mit einem QR-Code versehen und können gescannt werden. Über das Handy sind dann die passenden Songs abrufbar.

Werke in Mindelheim sind auf der Website mit YouTube-Videos verlinkt

So wird die kleine rote Telefonzelle „Art in the Box“ zur Jukebox. Alle Werke sind auch auf der Homepage www.art-in-the-box.de mit den jeweiligen YouTube Videos der Songs verlinkt.

Die Assemblage ist in der Kunstgeschichte ein Begriff für dreidimensionale Collagen – die auch als Geschenke oder Erinnerungsbilder genutzt werden können. Die Mindelheimer Ausstellung ist dem verstorbenen ehemaligen Mindelheimer Stadtrat Volker Hartmann gewidmet, der auch Gründungsmitglied und Dirigent der Fanfarengruppe Mindelheim war. Hartmann hat noch kurz vor seinem Tod den Objektkasten von AC/DC erschaffen, der auch in der Ausstellung gezeigt wird. Wie seine Tochter Anna-Lena berichtet hat, hat ihm die Arbeit an diesem Objekt noch sehr viel Spaß gemacht. (mz)