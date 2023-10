Die Ausstellung "Billig ist zu teuer" wirkt noch länger nach

Die Sonderausstellung in den Mindelheimer Museen im Colleg rund um Fast Fashion und die Folgen war ein voller Erfolg - und zwar nicht nur, weil so viele Besucher kamen.

Dass sich rund 2500 Besucherinnen und Besucher die Sonderausstellung "Billig ist zu teuer - Fast Fashion und die Folgen" in den Mindelheimer Museen im Colleg angesehen haben, ist schon für sich genommen ein Erfolg. Dass der Bezirk von Schwaben und die Stadt Günzburg bereits Interesse bekundet haben, sie zu übernehmen, mit Sicherheit auch. Aber der wahrscheinlich größte Erfolg ist aus Sicht der beiden Kuratorinnen Doris Wenzel, der früheren Leiterin des Textilmuseums, und ihrer Nachfolgerin Friederike Haber wahrscheinlich der, dass ihre Ausstellung nachwirkt: Sie hat einige Besucherinnen und Besucher zu eigenen Aktionen für mehr Nachhaltigkeit inspiriert.

So mancher habe sich etwa ein Beispiel an der Influencerin Mieke Fraatz genommen, die auf Instagram, Youtube, Tik Tok und eben in Mindelheim zeigt, wie alte Kleidungsstücke mit Kreativität und dem Mut, einfach mal draufloszuschnippeln, zu echten Trendteilen werden können, erzählt Friederike Haber. "Von vielen haben wir die Rückmeldung bekommen: Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert."

Weil dafür Grundkenntnisse im Nähen durchaus von Vorteil sind, gibt es am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim seit diesem Schuljahr das Wahlfach Nähen. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums haben die Ausstellung besucht, in der auch eine Kinderhose zu sehen ist, die ihre Lehrerin Bernadette Suiter aus einer alten Jeans genäht hat. Sie unterrichtet eigentlich Mathe und Physik - und nun eben auch Nähen. Die Idee dazu hatte sie ungefähr zur gleichen Zeit wie Wenzel und Haber die zu ihrer Ausstellung. "Das Thema lag einfach in der Luft", glaubt Haber.

Die Ausstellung "Billig ist zu teuer" in den Mindelheimer Museen im Colleg wurde bis Sonntag, 5. November, verlängert

Auch am Gymnasium in Buchloe könnte es künftig Nähkurse geben. Und auch einen Secondhand-Basar oder eine eigene Ausstellung in ihrer Schule würden die Schülerinnen und Schüler gerne organisieren. Die in Mindelheim fanden sie jedenfalls super, sie sei "ein großer Inspirations- und Motivationsgeber" gewesen, lautete das Feedback von Lehrer Christian Fendt.

31 Bilder Großer Andrang zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Textilmuseum Foto: Sandra Baumberger, Ulf Lippmann

Die Mindelheimer Berufsschule war ebenfalls mit mehreren Klassen da, die nun eine regelmäßige Kleidertauschbörse veranstalten wollen. Natürlich freut das die Organisatorinnen: "Wenn wir nur ein paar Klassen erreicht haben, ist das schon ein Gewinn", sagt Haber. Weil die Ausstellung bei so vielen Schülerinnen und Schülern so gut ankam, wurde sie um eine Woche bis zum Ende der Allerheiligenferien am Sonntag, 5. November, verlängert. Dass nach der Finissage an diesem Abend Schluss ist, stimmt Haber zwar ein wenig wehmütig, doch umso mehr freut sie sich, dass die Mindelheimer Sonderausstellung Teil einer Ausstellung des Bezirks Schwaben zum Thema Nachhaltigkeit werden soll - und somit selbst nachhaltig ist.

Die Finissage findet am Sonntag, 5. November, ab 18 Uhr in den Museen im Colleg statt. Es spielt die Band Netto, der Eintritt ist frei.