Die Berufsschule Mindelheim ist Vorbild für Mittelfranken

Die Berufsschule Mindelheim ist für ihren Einsatz für die Umwelt wiederholt ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Klimapreis. Das macht andere neugierig.

Wenn es um Nachhaltigkeitspädagogik in der beruflichen Bildung geht, ist die Schulabteilung der Regierung von Mittelfranken die aktivste in Bayern, sagt Karl Geller, Studiendirektor an der Berufsschule in Mindelheim und unermüdlicher Antreiber für mehr Umweltschutz in Schulen und Betrieben. Kein Wunder, dass die Franken nun nach Mindelheim kamen, um sich das preisgekrönte Engagement der Berufsschule näher anzusehen.

Geller schwärmt geradezu von den zahlreichen Aktivitäten der Mittelfranken zum Thema Energie und Nachhaltigkeit. Da werden Fortbildungen, Tagungen und Info-Touren organisiert und bei der Regierung von Mittelfranken existiert ein Nachhaltigkeitsteam, das aus vier Lehrkräften besteht.

Wie macht sich die Klimaschule an der Mindelheimer Berufsschule bemerkbar?

Es ist also nicht irgendeine Delegation, die nach Mindelheim gekommen ist. Zwei Tage lang informierten sich der Leitende Regierungsschuldirektor Rudi Rager und sechs weitere Vertreter der Regierung von Mittelfranken aus Ansbach an der Berufsschule Mindelheim über die Klimaschule. Denn das hat Mittelfranken im beruflichen Bereich noch nicht: eine Klimaschule. Für die Berufsschule Mindelheim sind Schulleiter Gottfried Göppel, sein Vertreter Jürgen Weber und Karl Geller am Start. Mit Jens Schmitt und Peter Fischer sind auch zwei leitende Regierungsschuldirektoren der Regierung von Schwaben in Mindelheim.

Die Gäste interessieren sich vor allem für Fragen, wie sich Klimaschule inner- und außerhalb des Unterrichts bemerkbar macht, wie Klimaschule im alltäglichen Unterricht wirkt und wie sich die Zusammenarbeit mit Betrieben gestaltet. (mz)