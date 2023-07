Die besten Realschüler des Maristenkollegs Mindelheim

Wer glückliche junge Menschen treffen will, braucht sich in diesen Tagen nur mit Schulabgängern zu treffen. Wir sprachen mit den Besten der Maristen-Realschule.

Wer zehn Jahre lang die Schule hat schleifen lassen, der wird auf den letzten Metern kein Musterschüler mehr. Dasselbe gilt aber auch umgekehrt. Wer über die Jahre davor gute und sehr gute Zensuren mit nach Hause gebracht hat und immer am Ball geblieben ist, der konnte relativ gelassen in die Abschlussprüfungen gehen. Bei Kilian Moser aus Unteregg war das jedenfalls so, der an der Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim mit der Gesamtnote von 1,5 zu den besten vier Schülerinnen und Schülern zählte, die heuer ihren Abschluss gemacht haben.

Die letzten Prüfungen haben keinem mehr einen Schrecken eingejagt

„Anspannung war vor den Prüfungen schon vorhanden“, räumt der 16-Jährige ein. Aber ihm ging es da wie seinem Mitschüler Noah Bartenschlager aus Stockheim, der mit der Gesamtnote 1,3 den besten Abschluss der 67 Schülerinnen und Schüler hingelegt hat, darunter übrigens drei Mädchen. „Ich war immer relativ gut in der Schule“, erzählt Noah. Da konnten ihm die letzten bevorstehenden Prüfungen keinen Schrecken mehr einjagen. Er hat sich den Unterrichtsstoff vorher noch einmal gut durchgelesen. Gut ausgeschlafen ging er dann in die Prüfungen, wo alles glattlief.

An der Schule haben sie sich immer sehr wohlgefühlt. Das hatte auch mit der guten Gemeinschaft zu tun, sagen sie. Mit allen seien sie gut ausgekommen, Lehrer inklusive.

Geschenke? Die Verhandlungen laufen noch …

Ausgezeichnet lief es bei den Prüfungen auch für Sarah Schuster aus Mattsies und Daniel Götzfried aus Bronnen. Beide beendeten die zehnte Klasse mit der Durchschnittsnote 1,5. Die Eltern waren richtig stolz auf ihre Kinder, und das konnten sie auch sein. Noah kam mit Mathe besser zurecht, als er angenommen hatte. Auch Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen bereitete den vieren keine Probleme. Ob es da jetzt groß Geschenke regnet? Kilian sagt mit einem Augenzwinkern: „Die Verhandlungen laufen noch.“ Sicher ist schon mal, dass es für ihn im September mit den Eltern von Kiel aus in hohe See geht zu einer Kreuzfahrt nach Norwegen.

Auch die anderen genießen vorerst eine Auszeit. Für Daniel Götzfried geht es eine Woche lang in die Berge an den Walchensee bei Garmisch-Partenkirchen. Noah Bartenschlager will seine Zeit dazu nutzen, um möglichst bald mit dem Führerschein anzufangen.

Nur Kilian Moser weiß schon, was er mal werden will

Was sie später einmal beruflich machen wollen, wissen die meisten noch nicht. Von ihren Eltern bekommen sie da auch keinen Druck in eine bestimmte Richtung. „Wir sollen das machen, was uns gefällt und womit wir glücklich werden“, erzählt Noah, und die anderen stimmen zu. Nur bei Kilian Moser steht schon lange fest, was aus ihm später einmal werden soll: „Ich bin gut im Sport, gut in der Schule und mir macht es Spaß, Leuten zu helfen“, sagt er. Deshalb will er Polizist werden, auch wenn seine Großeltern Sorgen um ihren Enkel haben, weil sie meinen, Polizisten lebten gefährlich. Kilian hat sich auch schon beraten lassen, wie er am besten sein Ziel erreichen kann. Zuerst will er weiter auf die Schule gehen, und zwar auf die Fachoberschule nach Bad Wörishofen. Danach will er studieren, um Polizeibeamter im höheren Dienst zu werden.

An der FOS wird Kilian Moser auch seinen bisherigen Mitschüler Daniel Götzfried aus Bronnen wiedersehen. Wie Kilian ist auch Daniel eine Sportskanone. Daniel spielt Tischtennis und Fußball. Beim SV Salgen-Bronnen verstärkt er die A-Jugend-Mannschaft als „Zehner“ und ist Fan von Borussia Mönchengladbach. Kililan wiederum kickt beim SV Oberegg, auch in der A-Jugend.

Sarah Schuster will weiter die Schulbank drücken

Daniel möchte an der FOS den Wirtschaftszweig belegen. Was er später mal machen will, weiß er aber noch nicht. Etwas Kaufmännisches könnte er sich aber gut vorstellen. Sarah Schuster aus Mattsies will auch erst einmal weiter die Schulbank drücken. Sie wechselt aufs Türkheimer Gymnasium, wo sie als zweite Sprache Spanisch belegen will. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne in der Garde. Auch in der Musikkapelle ist sie als Querflötistin geschätzt, und Noah wird im Herbst ans Türkheimer Gymnasium wechseln, wo es eine Einführungsklasse für Schülerinnen und Schüler gibt, die von der Realschule kommen.

Das ungewöhnlichste Hobby hat Noah Bartenschlager. Seit sechs Jahren ist er am liebsten mit Kumpels draußen an der frischen Luft unterwegs, ausgerüstet mit einem Metalldetektor. Er sucht Äcker und Felder nach Metallgegenständen ab, nachdem er die Bauern gefragt hat. Gefunden hat er so schon manche Münze aus dem Deutschen Reich und 50 Hufeisen. Letztere sollen ja Glück bringen. Aber mit diesen Abschlussnoten stehen den vier 16-Jährigen ohnehin die Türen weit offen.