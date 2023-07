Die besten Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim

Annika Pfanzelter, Patricia Fischer und Corinna Schwank haben ihre Schulzeit mit Topabschlüssen beendet. Was die drei jetzt vorhaben.

Der aktuelle Jahrgang der zehnten Klasse an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim ist ein ganz besonderer: Er ist der letzte rein weibliche. Denn vor einigen Jahren hat sich die bis dahin reine Mädchen-Realschule geöffnet und lässt nun auch Buben zu. Dasselbe gilt umgekehrt auch für die Realschule des Maristenkollegs, wo seither auch Mädchen unterrichtet werden.

Die Freude bei ihren Eltern war mindestens genauso groß wie bei ihnen selbst

Wie gut dieser Jahrgang insgesamt abgeschnitten hat, steht noch nicht fest. Die letzten mündlichen Prüfungen laufen noch. Sicher ist aber, wer die Besten sind. Corinna Schwank hat es anfangs nicht so recht glauben können, als Schulleiterin Sibylle Gerner vorige Woche ihre Abschlussergebnisse bekannt gab. Sie wusste zwar, dass sie gut in der Schule ist. Aber dass es so gut am Ende ausgehen sollte, hatte sie dann doch überrascht. Mit der Traumnote 1,1 hat die 16-Jährige aus Oberegg ihre Schulzeit beendet. „Mir kommt so langsam, wie gut das gelaufen ist“, erzählt sie ein paar Tage nach dem großen Tag.

Noch einen Tick besser hat Annika Pfanzelter aus Siebnach abgeschnitten. 1,0 ist ihre Durchschnittsnote ausgefallen – besser geht es nicht. „Ich habe mich total gefreut“, strahlt sie. Noch größer war die Freude allerdings bei ihren Eltern, die sehr stolz auf ihre Tochter sind. Das war auch bei Corinna Schwank und ihrer Mitschülerin Patricia Fischer nicht anders. Auch Patricia, die in Erisried wohnt, hat ihre Realschulzeit mit 1,1 beendet. Realschuldirektorin Sibylle Gerner ist mächtig stolz auf ihre Schützlinge, die sie nur ungern von der Schule gehen lässt.

Alle drei spielen auch ein Musikinstrument

Allen drei sind die sechs Jahre an der Maria-Ward-Realschule leichtgefallen. Fleißig mussten aber auch sie sein. Annika Pfanzelter ist besonders Mathematik und Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen gut von der Hand gegangen. Bei Corinna Schwank waren es mehr die Sprachen, die ihr liegen. Deshalb hat sie neben Englisch auch Französisch gewählt. Dabei reist sie eigentlich gar nicht so gerne in andere Länder, weil sie sich in Oberegg richtig wohlfühlt. Und ins Ausland will sie später auch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch.

Auch neben der Schulzeit fanden die drei noch Zeit, Musik zu machen. Corinna spielt Gitarre, Patricia Klavier und Annika in einer Blaskapelle Saxofon. Annika war ohnehin völlig entspannt in die Prüfungen gegangen. Denn ihr Ziel, die Aufnahme zur Fachoberschule nach Bad Wörishofen zu schaffen, hätte sie locker auch mit einem deutlich schlechteren Notenschnitt erreicht. Der fehlende Druck hat ihr geholfen, die Prüfungen mit der entsprechenden Lockerheit anzugehen. Ihr Ziel ist das Fachabitur. Und vielleicht will sie dann noch die allgemeine Hochschulreife erwerben. Später möchte sie in Richtung Wirtschaftswissenschaften studieren. Sie könnte sich auch vorstellen, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen. Spanisch will sie unbedingt noch lernen.

Zuerst auf die FOS, dann sieht man weiter

Corinna Schwank weiß noch nicht, welchen Beruf sie später einmal ergreifen soll. Sie wechselt erst einmal zur FOS wie ihre Mitschülerin Annika Pfanzelter. Weil ihr Sprachen so leichtfallen, könnte sie sich in dieser Richtung einen Beruf vorstellen. Gerne liest sie Bücher, besonders Historisches oder Fantasy-Geschichten.

Patricia Fischer haben mehrere Praktika motiviert, im Herbst eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten anzupacken. „Das habe ich selbst so entschieden“, erzählt sie. Niemand hatte sie dazu gedrängt. Aber dass sie überhaupt die Maria-Ward-Realschule durchlaufen hat, hatte viel mit dem guten Ruf der Schule zu tun. Schon ihre Mutter war auf der Schule.

An der Schule haben sich die drei sehr wohlgefühlt. Auf sie aufmerksam geworden sind sie über den Tag der offenen Tür, an dem sich die Realschule als Ort mit vielen Wahlfächern und vielfältigem Schulleben präsentiert. Patricia Fischer steht noch ganz unter dem Eindruck der Studienfahrt, die sie großartig fand. Die ging im Oktober nach Rom. „Wir hatten auch einige coole Lehrer“, erzählt Annika Pfanzelter. Aber auch die anderen gibt es wohl wie an jeder Schule, mit denen sie nicht so gut ausgekommen sind. Über sie wollten sie lieber nichts erzählen. Da schweigt des Sängers Höflichkeit.