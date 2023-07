Mindelheim

06:00 Uhr

Die Blaue Blume in Mindelheim steht auf der Kippe - wieder einmal

Plus Schon einmal drohte der Hilfseinrichtung für ältere Menschen in Mindelheim das Aus. Jetzt geht es wieder einmal um alles und ums Geld.

Von Johann Stoll

2007 war die Einrichtung in der Mindelheimer Maximilianstraße gegründet worden. Ältere Menschen mit psychischen Problemen wie Gedächtnisschwund haben hier eine Bleibe erhalten, wo sie sich geborgen fühlen. Die „Blaue Blume“ wurde zur Erfolgsgeschichte. Für Seniorinnen und Senioren mit Gedächtnisschwund ist die Außenstelle der Bezirkskliniken Schwaben eine feste Anlaufstelle. Teure Klinikaufenthalte konnten in mehreren Fällen vermieden werden. Dennoch stand die Einrichtung schon 2010 kurz vor dem Aus.

Alfons Weber setzt sich für den Fortbestand der Blauen Blume ein

Nun hat der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber ( CSU) aus Markt Rettenbach Alarm geschlagen. In der heutigen Zeit sei die Lebenssituation älterer Menschen zunehmend von Isolation und Vereinsamung geprägt, stellt er in einer Mitteilung fest. Für geronto-psychiatrisch erkrankte Menschen, die sich krankheitsbedingt oftmals aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen, gelte dies in besonderem Maße. Die sogenannte Blaue Blume Schwaben kümmert seit vielen Jahren an den Standorten Mindelheim und Kaufbeuren um diese Zielgruppe in ambulanten Einrichtungen.

