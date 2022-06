Die Blitzer-Allianz von Mindelheim wächst weiter

Plus Die Stadt Mindelheim organisiert nicht nur die eigene Verkehrsüberwachung. Sie hat ein ganzes Netz von Kommunen aufgebaut. Dabei geht es Bürgermeister Stephan Winter weniger ums Geld.

Die Stadt Mindelheim mausert sich auf einem ganz bestimmten Feld immer mehr zum Unternehmen. Gemeint ist die Überwachung des fließenden Verkehrs, die Mindelheim inzwischen für eine ganze Reihe von Kommunen gegen Entgelt organisiert. Vorteil dieser Lösung für die Kreisstadt: Die städtische Dienststelle der Verkehrsüberwachung wird dadurch gut ausgelastet und der Kämmerer kann sich über Einnahmen freuen.