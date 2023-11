Die Bürgergemeinschaft fordert schnellere Verkehrslösungen

Die Stadt ist gut bei Gutachten, lässt sich aber zu viel Zeit mit Lösungen, kritisiert die Bürgergemeinschaft und nennt als Beispiel die Verkehrssituation.

Die Bürgergemeinschaft sieht sich als Anwalt für die Anliegen der Bürger in Mindelheim. Das wurde auf der Jahresversammlung im Gasthof Drei König wiederholt deutlich. Die Stadträte Ursula Kiefersauer, Manfred Schuster und Christel Lidel sprachen die Themen Verkehr, Verkehrssicherheit, Radwege und Ampelschaltungen an, die die Bürger direkt betreffen.

Längst überfällig ist eine Lösung Verkehrssituation in der Innenstadt

Chaotisch sei es über den Sommer hinweg am Nadelöhr Schwabenwiese zugegangen. Es würden immer wieder Verkehrskonzepte, Gutachten oder Planungen in Auftrag gegeben, aber zu wenige Lösungen seien sichtbar. Auch die längst überfällige Entscheidung für eine Entspannung der Verkehrssituation in der Innenstadt zugunsten einer möglichen Einbahnlösung, lasse auf sich warten, kritisieren die Vertreter der Bürgergemeinschaft. „Fast wie Stillstand füllt sich alles an“, so Schuster. Schließlich habe man die Einbahnlösung für die Maximilianstraße vor zwei Jahren schon einmal empfohlen und wieder rückgängig gemacht.

Ein solches Verkehrskonzept müsste auch zuerst vorliegen, so die Vertreter des Stadtrates, wenn überlegt werde, den bisherigen Berufsschulstandort von der Hermelestraße an die Luxenhofer Straße neben die Maria-Ward-Realschule zu verlegen. Bezüglich einer Verlagerung der großen Berufsschule mit Werkstatthallen und Schulgebäuden in den Grüngürtel der Stadt mitten im Zentrum hat die Bürgergemeinschaft große Bedenken. Andere Städte wie Memmingen haben schon längst einen eigenen Schulcampus an den Ortsrand gelegt, hieß es. Die Bürgergemeinschaft sei für eine Erweiterung, aber nicht an der Stelle.

Ursula Kiefersauer wirbt für eine Tagespflege in Mindelheim

Ein weiteres Thema war die Tagespflege. Wie überall wird auch Mindelheims Bevölkerung älter, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Wenn es andere Gemeinden wie Erkheim schaffen, sollte die Stadt Mindelheim ebenfalls ein solches Angebot machen, auch wenn es nicht eine Pflichtaufgabe der Kommune sei. „Es rentiert sich“, betonte Ursula Kiefersauer, die auch im Senioren-Netzwerk aktiv ist.

Die Vorstandschaft der Bürgergemeinschaft Mindelheim: (von links) Ursula Kiefersauer, Manfred Schuster, Christel Lidel, Michael Gerle, Robert Frei, Robert Liedtke, Matthias Richter, Tanja Bittner. Dennis Platzer ist nicht auf dem Bild. Foto: Ursula Kiefersauer

Ein Bedarf von 30 Plätzen ist für Mindelheim errechnet. Es gibt Träger, die eine solche Einrichtung betreiben würden. Diskutiert wurden auch die Pläne für einen Windpark und die Einwände der Bundeswehr. Den Klinik-Neubau bezeichneten Einzelne als Ressourcen-Verschwendung. Kritik gab es an den hohen Ausgaben für die „Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim“ in einer Zeit, in der bereits nach Einsparmöglichkeiten gesucht werde.

Der gesamte Vorstand wurde in seinen Ämtern bestätigt

An dem Abend fanden auch Wahlen statt. Der gesamte Vorstand wurde bestätigt. Robert Frei bleibt Vorsitzender der Gruppierung, die seit über 30 Jahren in Mindelheim politisch aktiv ist und drei Vertreter im Stadtrat stellt. Neu gewählt wurde Tanja Bittner, die die Nachfolge von Katharina Schuster antritt, die bisher das Amt der Kassiererin ausübte. Mit einem Geschenk bedankte sich Frei bei Michael Gerle für dessen politisches Engagement. Gerle war seit 2008, also über 15 Jahre, für die Bürgergemeinschaft im Stadtrat vertreten. (mz)