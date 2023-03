Die Bürgerstiftung hilft der Mittelschule Mindelheim

Nur wer gut gefrühstückt hat, lernt auch gut. Weil immer wieder einzelne Kinder mit leerem Magen zur Schule kommen, unterstützt die Bürgerstiftung ein ganz besonderes Projekt.

Im laufenden Schuljahr 2022/2023 bietet die Mittelschule den Kindern und Jugendlichen ein kostenloses Schülerfrühstück an. Die Lehrkräfte erleben immer wieder, dass es viele Schüler gibt, die morgens ohne gesundes Frühstück aus dem Haus gehen. Die Möglichkeit, in der Schule gemeinsam mit Klassenkameraden aller Altersstufen und unterschiedlicher Nationaltäten an runden Tischen zu essen und zu plaudern, nehmen die Kinder inzwischen sehr gerne an, berichtet Schulleiterin Simone Frischholz. Sie haben im Bistro der Schule Gelegenheit, ihr Frühstück an der Theke individuell zusammenzustellen.

Schülerinnen helfen fleißig mit

Die Kinder haben jeden Dienstag die Möglichkeit, sich anzumelden und können auch in eine "Wunschliste" eintragen, ob sie Brezen, Semmeln oder Vollkornprodukte wollen. Die Bestellung wird telefonisch bei der Bäckerei Fässler abgegeben und am Mittwoch in der Früh von der Leiterin des Projekts, Elfriede Röthinger, abgeholt. Vorbereitet wird dieses Frühstück dann gemeinsam mit Schülern der Praxisklasse, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben. Die Kosten für das laufende Schuljahr belaufen sich auf etwa 2000 Euro. Das Geld kommt von der Bürgerstiftung Mindelheim.