Die CSU tagt hinter verschlossenen Türen

Plus Öffentlichkeit ist bei der CSU erst bei der Nominierung des Direktkandidaten für die Landtagswahl erwünscht.

Über viele Jahre gab es keine große Debatte um diese Personalie: Bei der CSU im Stimmkreis 708 Kaufbeuren galt ganz selbstverständlich Franz Josef Pschierer als Direktkandidat gesetzt. In diesem Herbst und Winter ist das plötzlich anders. Nachdem der frühere Staatsminister den Bettel hingeworfen hatte und zur FDP übergewechselt ist, ist es plötzlich um die Frage spannend geworden, wen die CSU ins Rennen schickt.