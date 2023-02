Die Deutsche Bahn verzichtet auf die Giftkeule Glyphosat

Bahnfahren gilt als besonders umweltfreundlich. Bei einem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel ist die Deutsche Bahn allerdings Großabnehmer. Das soll sich ändern.

Jährlich werden in Deutschland rund 5000 Tonnen des Umweltgiftes Glyphosat verwendet. Das Gros entfällt auf die Landwirtschaft. Aber auch die Deutsche Bahn gehört zu den Großabnehmern des Herbizids. Die Bahn setzte eigenen Angaben zufolge 65,4 Tonnen für die Pflege ihres Schienennetzes ein. Die Gleiskörper würden sonst mit Unkraut zuwachsen und so den Bahnverkehr gefährden. Für Bayern liegen keine eigenen Daten vor, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Massenproteste von Umweltschützern

Massenproteste von Umweltschützern haben vor sechs Jahren die Europäische Union veranlasst, das Aus des Totalherbizids Glyphosat zu verkünden. Eine europaweit agierende Bürgerinitiative hatte mehr als eine Million Unterschriften gegen den Einsatz des Mittels gesammelt und so die Europäische Union gezwungen, sich dem Thema zu stellen. Fast zwei Drittel der Unterschriften waren aus Deutschland gekommen. Die Kritiker warfen dem Mittel vor, krebserregend zu sein und Bienen zu töten.

Die europäische Politik handelte. Hobbygärtner dürfen im Haus- und Gartenbereich Glyphosat seit 8. September 2021 nicht mehr einsetzen. In Baumärkten wird das Mittel seither nicht mehr angeboten, das unter dem Markennamen Roundup vertrieben wird. Die Landwirtschaft bekam aber eine Übergangsfrist bis Ende 2023 zugebilligt. Der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt ( CSU) verhinderte 2017 ein vorzeitiges generelles Aus des Herbizids. Dafür handelte er sich von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zwar einen Rüffel ein, weil das Ja zur Weiterverwendung von Glyphosat vor allem in der Landwirtschaft nicht "der Weisungslage" der damaligen Bundesregierung entsprochen habe. Die Landwirte hatten durch die Entscheidung des CSU-Ministers gleichwohl Zeit gewonnen. Am 15. Dezember 2023 läuft die Zulassung aus. Das Mittel darf danach hierzulande nicht mehr eingesetzt werden. Jetzt also noch Mengen zu horten, bringe nichts, sagt der Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes im Unterallgäu, Helmut Mader.

Vor allem die Landwirte standen im Fokus

Bei der ganzen Debatte um die möglichen Umweltfolgen von Glyphosat stand vor allem die herkömmliche Landwirtschaft im Fokus. Mader sagt aber, dass im Voralpenland und im gesamten Allgäu Roundup nur punktuell eingesetzt wurde und wird. "Bei uns hat niemand ganze Flächen damit besprüht", sagt Mader. Am Ackerrand oder bei Unkrautnestern oder gegen die Quecke sei das Mittel sehr wirkungsvoll.

Glyphosat habe für die Landwirtschaft mehrere Vorteile gehabt. Es sei vergleichsweise billig, wirke sehr schnell und zu 100 Prozent. Es wirke über das Blatt des Unkrauts und nicht über den Boden. Man könne also sofort ansäen, weil der Boden nicht belastet werde. Zum Einsatz kam Glyphosat im Unterallgäu laut Mader auch bei Blühflächen. Denn dort hätten sich auch verschiedene Begleitkräuter angesammelt, die dort nicht erwünscht sind.

Auch bei der pfluglosen Saat ist Glyphosat verwendet worden. Damit konnte das Pflügen verhindert werden. Landwirte, die diese eigentlich klimaschonendere Technik einsetzen, tun sich schwerer, auf Glyphosat zu verzichten, sagt Mader weiter. Wie sieht nun aber die Unkrautbekämpfung in Zukunft aus? Die Landwirte werden nach Einschätzung Maders stärker auf mechanische Mittel setzen. Man werde häufiger mit Traktor und Striegel über die Flächen fahren, um die Unkräuter herauszureißen.

Die Bahn setzt in großem Stil auf Pflanzenschutzmittel zur Pflege ihrer Gleiskörper. Denn zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebes sei der Einsatz von Herbiziden erforderlich. Die Bahn ist sogar größter Einzelverbraucher des Unkrautvernichters. Damit bekämpft das Unternehmen Unkraut im Schotterbett der Gleise. 33.500 Kilometer beträgt das Schienennetz der Deutschen Bahn. Auf all diesen Strecken kommt Glyphosat zweimal im Jahr zum Einsatz.

Auch für die Bahn kommt im Laufe des Jahres 2023 das Aus für Glyphosat. Sie hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren eine Vielzahl alternativer umweltverträglicher Verfahren getestet. Offenbar wurde dabei aber der Königsweg nicht gefunden.

Voriges Jahr schrieb die Wirtschaftswoche, die Deutsche Bahn habe zusammen mit den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB und der Schweizer Bundesbahnen SBB der chemischen Keule den Kampf angesagt. Statt mit Pestiziden sollte dem Unkraut auf den Gleiskörpern mit Heißwasser zu Leibe gerückt werden. Der Bauhof der Stadt Mindelheim praktiziert dieses Verfahren bereits mit Erfolg bei der Bekämpfung von Moos zwischen Pflastersteinen.

Die Bahn setzt auch weiterhin auf den Einsatz von Herbiziden

Die Hoffnungen auf einen absolut umweltschonenden Gleisschutz scheinen jedoch verfrüht. Auf Anfrage teilt die Bahn mit, "übergangsweise ist der Einsatz alternativer Herbizide erforderlich". Die wirksamste Lösung ohne Glyphosat sei dabei eine Kombination aus Bodenherbiziden und Pelargonsäure. In Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Italien werde Pelargonsäure bereits eingesetzt, um die Vegetation im Gleis klein zu halten. Für die Zulassung in Deutschland gibt es dafür aber noch nicht endgültig grünes Licht. Die Bahn sei mit den zuständigen Behörden im Austausch und hofft, dass sie mit Beginn der Vegetationsperiode im April und Mai das Mittel einsetzen darf.

Pelargonsäure oder Nanosäure ist eine gesättigte Fett- beziehungsweise Carbonsäure. Sie soll unangenehm ranzig riechen. Dieses Pflanzenschutzmittel sei umweltfreundlicher als Glyphosat. Die Säure zerstört die Zellen der Pflanzen und lässt sie innerhalb weniger Stunden absterben. Allerdings unterscheidet Pelargonsäure nicht zwischen Unkraut und erwünschtem Grün.