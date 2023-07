Die Diözese Augsburg ehrt den Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl

Plus Ende Juli werden Zeugnisse ausgegeben. Ein besonders gutes hat nun das Schulwerk der Diözese Augsburg einem Politiker ausgestellt: aus Dankbarkeit.

Die Privatschulen in Bayern sind seit Jahren unterfinanziert, auch die kirchlichen des Schulwerks der Diözese Augsburg. Deshalb hatten noch im alten Jahr 12.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern mit ihren Lehrkräften auf dem Münchner Königsplatz für eine bessere Finanzausstattung durch den Freistaat Bayern demonstriert. Einer, der von Anfang an das Anliegen der Privatschulen unterstützt hat, war der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl ( Freie Wähler). Pohl war auch einer der Redner auf der Kundgebung im Dezember 2022.

Pohl hatte damals den Eindruck erweckt, es könne noch in dieser Legislaturperiode zu einer guten Lösung kommen. Der haushaltspolitische Sprecher der CSU, Josef Zellmeier, hatte ihm damals gesagt, er habe den Mund ziemlich voll genommen. Denn Pohl hatte gesagt, „wir kriegen das hin“, und zwar bis zum Herbst 2023.