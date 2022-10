Die dunklen Ecken der Mindelheimer Geschichte später ausleuchten

Im Frühjahr sahen Bürgermeister und Stadtverwaltung die Zeit reif für eine Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim. Jetzt ist es nicht mehr ganz so eilig.

Noch im Frühjahr war die Zeit aus Sicht der Verwaltung und von Bürgermeister Stephan Winter reif für eine fundierte Aufarbeitung der Zeit des Dritten Reiches in Mindelheim. Das renommierte Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin sollte damit beauftragt werden, eine Studie über die Jahre 1933 bis 1945 in Mindelheim zu erarbeiten, hieß es im Stadtrat ohne Widerrede. Der „gesamtgeschichtliche Kontext“ sollte aufgearbeitet werden, sagte Bürgermeister Stephan Winter damals. Ein halbes Jahr später eilt es aber mit der Aufarbeitung nicht mehr allzu sehr.

Kulturamtsleiter Christian Schedler sagte auf Anfrage unserer Redaktion zwar, die Stadt sei „sehr entschlossen, das zu machen“. Er sagte aber auch, dass die Haushaltslage sehr angespannt sei. Denn ein fundiertes Bild über die Zusammenhänge und Fakten lasse sich nur gewinnen, wenn ein Historiker drei Jahre lang forscht. Das geht ins Geld. Eine konkrete Summe wollte Schedler zwar nicht nennen. Es dürften aber rund eine Viertelmillion Euro für Gehalt und Auslagen notwendig werden. Den Beschluss des Stadtrates von Anfang März interpretierte Schedler dahingehend, dass die Verwaltung beauftragt worden sei zu recherchieren, wie der Auftrag umgesetzt werden kann. Prof. Dr. Martina Steber vom Institut für Zeitgeschichte habe er inzwischen darüber informiert, dass es wohl noch nicht so schnell gehen werde mit dem Auftrag. Der Stadtrat soll in einer der nächsten Sitzungen informiert werden.

Jahrelang wagte sich in Mindelheim niemand an die Aufarbeitung der NS-Zeit

Jahrelang wagte sich in Mindelheim niemand so recht an das Thema Nationalsozialismus und seine Verstrickungen in die Stadtgesellschaft heran. Dr. Berndt Linker hat vor einigen Jahren Grundlagen in seinem Buch „Mindelheim im 20. Jahrhundert“ erarbeitet. Aufgearbeitet wurde auch das Schicksal der jüdischen Familie Liebschütz. Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus wurden gesetzt.

Fehlt der wissenschaftliche Blick auf die Täter und Mitläufer von Mindelheim. Als zu Beginn des Jahres der Autor Dr. Wolfgang Proske sein Buch über Täter, Trittbrettfahrer und Helfershelfer aus dem Allgäu in der Zeit des Nationalsozialismus veröffentlicht hat, kam Schwung in eine Debatte, die im Mindelheim der Nachkriegszeit nie von Grund auf geführt wurde. Die Rede ist von den Verstrickungen handelnder Personen in der Kreisstadt.

Ein reines Personengutachten zu erstellen, war aber nie die Absicht. Die Stadt erhoffte sich aber im Frühjahr mit der Studie schon Erkenntnisse über möglicherweise belastete Personen, nach denen Straßen in Mindelheim benannt sind.

Lesen Sie dazu auch