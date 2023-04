Die Firma Glass aus Mindelheim baut die Botschaft Indonesiens in Berlin

Plus Die Mindelheimer Bauunternehmung Glass hat im Berliner Regierungsviertel einen spannenden Auftrag erhalten. Das Unternehmen baut eine Botschaft.

Der Inselstaat Indonesien ist das größte Land Südostasiens und einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland in diesem aufstrebenden Wirtschaftsraum. In Berlin entsteht zurzeit die neue Botschaft Indonesiens. Die Mindelheimer Bauunternehmung Glass unter Federführung der Glass Ingenieurbau Leipzig, die als Generalunternehmer auftritt, errichtet das Gebäude. Das internationale Büro Gerkan, Marg und Partners sind die Architekten. Die Fertigstellung erfolgt bis Mitte des Jahres 2024.

Beim Richtfest waren zahlreiche Ehrengäste anwesend. Seine Exzellenz Arif Havas Oegroseno, der indonesische Botschafter, war ebenso zu der Feier gekommen wie die Botschafter aus Japan und Bangladesch. Auch Dieter Glass, Geschäftsführer der Glass Bauunternehmung, nahm an der Feier teil.