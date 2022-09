Die Frage um die Rolle des ehemaligen Mindelheimer Bürgermeisters

Der NS-Forscher Proske findet, dass noch nicht alle Fragen um die Rolle des früheren Bürgermeisters von Mindelheim, Fritz Kiefersauer, bereits ausreichend geklärt sind. Eine Widerrede zum Interview mit der Anwältin Ciriacy-Wantrup.

Herr Dr. Proske, die Mindelheimer Zeitung hat Anfang Juni ein Interview mit der Augsburger Rechtsanwältin Dr. Katharina von Ciriacy-Wantrup veröffentlicht. Darin war es um die Rolle des früheren Mindelheimer Bürgermeisters Dr. Fritz Kiefersauer in der Zeit des Nationalsozialismus gegangen. Die Anwältin hat mehrere Wochen in Archiven recherchiert und keine Hinweise dafür gefunden, dass Kiefersauer persönlich sich etwas hat zuschulden kommen lassen. Sie haben sich jetzt bei der MZ gemeldet, weil Ihnen das Interview erst verspätet bekannt geworden sei. Sie bewerten Kiefersauer offenbar anders. Wie sehen Sie dessen Rolle im Dritten Reich in Mindelheim?

Proske: Nach meinem Verständnis ging es in diesem Interview nicht einfach um die Rolle Kiefersauers im Dritten Reich, sondern die Anwältin wollte ihn erkennbar in ein gutes Licht rücken. Die eigentlich wichtigen Zusammenhänge seines Lebens fehlten völlig. Als langjähriger Politiker der Bayerischen Volkspartei hatten die neuen Machthaber Kiefersauer von 1933 bis 1937 in seinem Amt als Bürgermeister belassen, was ja an sich schon bemerkenswert ist. Denn er funktionierte so gut, dass sie vier Jahre lang keinen Grund sahen, ihn durch einen der Ihren zu ersetzen. Als er 1937 auch noch Mitglied der NSDAP wurde, belohnten sie ihn mit der Übertragung des Amtes als Syndikus der Stadt, das er bis 1945 weiterhin zu ihrem Wohlgefallen ausübte. Das ist die Grundlage, ohne die über Kiefersauer keine seriösen Aussagen möglich sind.

Sie beziehen sich auf das Buch von Dr. Berndt Michael Linker „Mindelheim im 20. Jahrhundert“. Darin heißt es auf Seite 436 wörtlich: „Auf Weisung von oben, in diesem Fall des Kreisleiters, eröffnete der 1. Bürgermeister der Stadt seinem Stadtrat in geheimer Sitzung, daß der Kreisleiter der NSDAP angeregt hatte, den Juden am Ort nahezulegen, die Stadt zu verlassen.“ Gegenüber der MZ hatten Sie gesagt, Kiefersauer habe „mit sehr persönlicher Note“ die Vertreibung des jüdischen Viehhändlers Gustav Gerstle vorangetrieben. Wie kommen Sie zu diesem Schluss? Im Buch steht davon nichts.

Proske: Stimmt insofern, als ich mich tatsächlich auf dieses Zitat beziehe. Ich finde es bedrückend und in unserem Zusammenhang bezeichnend, wie Kiefersauer sich hier zum Werkzeug Schugs machen ließ. Das ist aber noch bei weitem nicht alles. Bei Linker steht außerdem, dass Kiefersauer im Fall Gerstle, nachdem sich das Bezirksamt in der Weiterbearbeitung seiner Angelegenheit „Zeit ließ“, aus eigenem Antrieb noch einmal „die Anfrage in Erinnerung“ brachte (S. 437). Ich habe mich gefragt, ob nicht auch er sich bei einem Minimum von Wohlwollen hätte „Zeit lassen“ können? Weil er genau das nicht getan hat, sah ich eine persönliche, über die eigentliche Sache hinausgehende „Note“. Frau v. Ciriacy-Wantrup zitiert im Übrigen im Interview vom 2. Juni selbst einen weiteren Fall, nämlich die Sache mit Fanny und Jakob Liebschütz. Kiefersauer habe dem Ehepaar persönlich eröffnet, sie müssten die Stadt verlassen. Frau v. Ciriacy-Wantrup sagt dann im Interview wörtlich: „Darauf beschränkt sich sein Handeln.“ Diese Beurteilung scheint mir völlig unangebracht. Wer Mitbürgern solche Ansagen machte, war offensichtlich selbst Teil des Unrechtregimes, und das sicherlich nicht an lediglich untergeordneter Stelle. Ich habe also Herrn Dr. Kiefersauer nicht, wie Sie geschrieben haben, „in die Nähe des Regimes“ gerückt, sondern er selbst hat das durch sein konkretes Handeln getan.

Was halten Sie Herrn Dr. Kiefersauer konkret vor? Sie haben in einer früheren Aussage ja mal gesagt, Sie hätten gar nicht den Fall Kiefersauer recherchiert.

Proske: Na ja, ich finde, das ist doch schon Einiges. Richtig ist, dass ich in „Täter Helfer Trittbrettfahrer, Bd. 12: NS-Belastete aus dem Allgäu“ zum Fall des Kreisleiters Ludwig Schug geforscht habe. Kiefersauer kam da nur am Rande vor, war aber als Bürgermeister beziehungsweise Rechtsbeistand einer der Mächtigen in Mindelheim, und das habe ich dann in entsprechender Kürze verarbeitet. Inzwischen aber nahm der Fall Dr. Fritz Kiefersauer durch die Aktivitäten seiner Enkelin eine Dimension an, die es nötig machte, weiter zu recherchieren. Bitte gestehen Sie mir aber zu, dass ich momentan mit der Herausgabe der 20 auf ganz Süddeutschland bezogenen Bände genug zu tun habe, zumal ich außerdem ja auch noch weitere Artikel über diverse andere NS-Belastete verfasse, und glauben Sie mir, es gibt da deutlich interessantere Fälle. Opportunismus hat es damals so oft gegeben, dass es fast schon langweilt…

Was fordern Sie konkret, wie in Mindelheim mit dem Fall Fritz Kiefersauer umgegangen werden sollte?

Proske: Es ist nicht meine Aufgabe, etwas zu fordern, vielmehr geht es mir darum, grundsätzlich das Wissen über lokale Akteure im Nationalsozialismus neu zu hinterfragen, bewusst faktenbasiert, quellenorientiert und ergebnisoffen, frei von heutigen Interessen, vor allem dann, wenn jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt wurde. Dann gebe ich Anregungen, und andere können die dann aufnehmen oder eben auch nicht. Im Fall Kiefersauer finde ich jedenfalls, dass es Zeit wäre, über ihn eine unabhängige, wirklich ergebnisoffene Biografie zu verfassen, denn die gibt es bisher eben nicht. Vielleicht die Aufgabe für einen künftigen Doktoranden? Es fehlen noch viele Details in Kiefersauers Handeln, sowohl aus der NS-Zeit als Bürgermeister und als städtischer Rechtsanwalt als auch aus der Zeit bis zu seinem Tode 1955.

Es gibt in Mindelheim eine Straße, die nach Bürgermeister Kiefersauer benannt ist. Kann das so bleiben?

Proske: Das haben die Stadträte zu entscheiden! Dabei sollten sie das Ansehen der Stadt im Auge behalten. 80 Jahre nach dem Nationalsozialismus sollte es möglich sein, sich den damaligen Akteuren unvoreingenommen zu nähern und reinen Tisch zu machen, wenn begründbare Zweifel bestehen. Eine Straße umzubenennen heißt ja nicht, diese Person zu verurteilen, sondern lediglich, ihre positive Herausgehobenheit wieder auf Normalmaß zurückzuführen.

Sie werfen Frau Dr. Ciriacy-Wantrup vor, nicht ergebnisoffen recherchiert zu haben, weil sie ja im Auftrag von Stadträtin Ursula Kiefersauer tätig war und ein Honorar bekommen habe. Sie sagen damit ja, die Anwältin habe nicht korrekt gearbeitet, um Kiefersauer reinzuwaschen, also einen Persilschein auszustellen. An welcher Stelle hat die Anwältin Ihrer Meinung nach nicht korrekt gearbeitet?

Proske: Ich werfe der Anwältin nichts vor, denn es ist ihre Aufgabe als Anwältin, die Interessen ihrer Auftraggeberin wahrzunehmen. Lassen Sie mich bitte ausdrücklich sagen: Dieses Interview war aus ihrer Sicht eine Meisterleistung! Natürlich darf sie auch betonen, sie habe ergebnisoffen gearbeitet. Dass sie dann genau das herausgefunden hat, was sie offenbar herausfinden sollte, was zumindest genau in die mit ihr verbundene Hoffnung hineinpasst, sollte niemanden verwundern... Im Ernst: Ich denke, dass Anwälte grundsätzlich mit anderer Zielsetzung arbeiten als Historiker und Sozialwissenschaftler. So etwas sollte nicht verwischt werden.

Fühlen Sie sich persönlich angegriffen?

Proske: Nein, ich befürworte intelligent geführte Debatten und freue mich über unterschiedliche Meinungen und Positionen. Solange es möglich ist, im Fall des Falles dagegen zu halten, habe ich nicht nur nichts dagegen, sondern bedanke mich ausdrücklich für jede gegebene Steilvorlage. Interview: Johann Stoll





Zur Person:

Dr. Wolfgang Proske *1954 in Kelheim/Donau, Dr. phil., Studium in Regensburg, Aachen und Bremen; Diplom-Sozialwissenschaftler. 1977-2018 Lehrer in Bayern und in Baden-Württemberg, zuletzt 2009-2018 Geschichtslehrer am Abendgymnasium Ostwürttemberg. 1980-1982 Entwicklungshelfer beim Deutschen Entwicklungsdienst in Botswana, 1994-1996 Leiter der Deutschen Schule Tripolis/Libyen. Seit 2010 Herausgeber und Autor der Reihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, begründete 2014 den Kugelberg Verlag. 2019 Rahel-Straus-Preis des Vereins „Gegen Vergessen, für Demokratie“. 2021 Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg.