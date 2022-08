Die freundlichen Helfer der Polizei

Helene Plater sorgt seit elf Jahren bei der Sicherheitswacht in Mindelheim dafür, dass sich die Menschen sicherer fühlen können. Wer sie unterstützen möchte, ist gern gesehen.

Eine Tasche steht am Mindelheimer Bahnhofsgebäude herum – einsam und verlassen. Helene Plater kommt das sofort merkwürdig vor. Die heute 57-Jährige gehört seit elf Jahren der Sicherheitswacht an, die in Mindelheim und den Ortsteilen Streife läuft und nach dem Rechten schaut. 2013 ist sie mit Jan-Erik Ahlborn im tiefsten Winter unterwegs, als die beiden nach 22 Uhr auf das Fundstück stoßen.

Der Bahnhof war zu dieser Zeit bereits verschlossen. Das Rätsel löst sich aber schnell. Der Besitzer der Tasche steht in einer Telefonzelle und telefoniert mit Zuhause. Er stammt aus Polen und ist durch eine Vermittlungsfirma nach Mindelheim gekommen. Bei den Grob-Werken, so hatte man ihm erzählt, könne er Arbeit finden. Dort allerdings stellte sich heraus, dass der Pole Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Die Dokumente waren alle gefälscht. Einen Job gab es für ihn nicht.

Die Frau der Sicherheitswacht kann slawische Sprachen

Was also tun? Der so Betrogene konnte nur ein paar Brocken Deutsch und hatte kaum noch Geld in der Tasche. Da traf es sich gut, dass Helene Plater die slawischen Sprachen Ukrainisch, Russisch und Polnisch gut bis sehr gut beherrscht. Sie stammt aus der früheren Sowjetunion.

Plater und Ahlborn verständigten Beamte der Mindelheimer Polizei. Die wiederum organisierten für die Nacht ein Zimmer für den Gestrandeten und ein Zugticket am nächsten Tag für die Heimreise. Er war zutiefst dankbar, dass ihm so geholfen wurde.

Mindelheim ist eine von 14 Sicherheitswachten im Bereich Schwaben Süd/West

Die ehrenamtlich tätige Sicherheitswacht bei der Polizeiinspektion Mindelheim ist eine von 14 Sicherheitswachten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. In Mindelheim sind derzeit drei Männer und eine Frau im aktiven Dienst. Sie achten besonders auf Spielplätze und Grünanlagen.

Helene Plater sagt, vor Kurzem habe sie eine Oma mit ihrem Kind angetroffen. Sie sei so froh, dass es die Sicherheitswacht gebe, „da fühlt sie sich sicher“.

Der Polizeibeamte Thomas Löschinger betreut die Ehrenamtlichen, die als Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei fungieren. „Junge, mittelalt und lebenserfahren, männlich, weiblich und divers – alle sind aufgerufen, ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung eines friedlichen und werteorientierten Miteinanders zu leisten“, sagt Löschinger. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind bei der Sicherheitswacht willkommen.

Die Polizei sucht neue Mitglieder für die Sicherheitswacht

Nach den Corona-Einschränkungen kann die Polizei wieder eine Ausbildung für Interessierte anbieten, die 40 Stunden dauert. Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine steuerfreie Pauschale von acht Euro pro Stunde bis zum Freibetrag von 3000 Euro bezahlt. Das gilt auch für die Zeit der Ausbildung. Obendrein bietet die Ehrenamtskarte ein paar Vorteile wie kostenlosen Eintritt ins Hallen- oder Freibad. Auch Ermäßigungen bei Eintrittsgeldern werden oft gewährt.

Mujo Vujevic will bei der Sicherheitswacht mitmachen. Der 46-Jährige sagt, er will Gutes tun. Der selbstständige Baufacharbeiter sagt, gemeinsam könne man mehr für eine gute Nachbarschaft erreichen. Was tut die Sicherheitswacht in der Kreisstadt? Sie ist allein, zu Fuß oder mit dem E-Bike unterwegs, hauptsächlich in der Kernstadt, aber auch mal in den Ortsteilen.

Helene Plater (links) ist seit elf Jahren bei der Mindelheimer Sicherheitswacht. Mujo Vujevic (rechts) fängt demnächst an. Darüber freut sich der Polizeibeamte Peter Säuberlich (Mitte). Foto: Johann Stoll

Sie sind mit ihren blauen Uniformen gut sichtbar und ansprechbar. Mitglieder sind keine Polizeibeamte und auch keine Hilfspolizisten. „Sie sind Bürger, die mit offenen Augen und Ohren durch ihre Stadt gehen und bereit sind, Missstände anzusprechen“, sagt Löschinger.

Dabei ist ein Gespür für die Menschen sehr hilfreich. Helen Plater hat das. Als sie mal einen Jugendlichen auf frischer Tat dabei ertappt hat, wie dieser Blumen beschädigt hat, rief sie um Hilfe nach einem Sanka, um den vermeintlich psychisch Kranken in die Psychiatrie fahren zu lassen. Der Trick zeigte Wirkung. Der Junge wollte alles sein, nur nicht psychisch krank. Er hat seine Lektion gelernt.

Mitglieder der Sicherheitswacht müssen Konflikte mit Worten lösen können

Mitmachen kann jeder, der zwischen 18 und 62 Jahren alt ist und einen guten Leumund besitzt. Auch Ältere werden genommen, sagt Löschinger. Sie sollten in Mindelheim oder in der Nähe wohnen und sich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizieren. Und sie sollten idealerweise in der Lage sein, Konflikte mit Worten zu lösen. Und selbstverständlich sollten sie gerne an der frischen Luft unterwegs sein.

Wer Interesse an einer Mitarbeit bei der Sicherheitswacht hat, kann sich schriftlich bei der Polizei bis zum 30. September per Mail unter pp-sws.mindelheim.pi@polizei.bayern.de bewerben. Im Internet finden sich unter dem Stichwort „Sicherheitswacht Bayern“ weitere Informationen. Die Ausbildung beginnt am 10. Oktober um 18.30 Uhr bei der Polizeiinspektion in Memmingen. Sie findet wöchentlich statt und umfasst Themenbereiche wie Eingriffsrecht und Dienstkunde.

Die Leiterin der Polizeidienststelle Mindelheim, Dagmar Bethke, ist begeistert von der Arbeit der Sicherheitswacht. Sie hofft auf neue Interessierte. Denn dass die Sicherheitswacht eine wichtige Rolle für das Sicherheitsgefühl der Menschen, davon ist die Polizeichefin zutiefst überzeugt.

