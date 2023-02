Die frühere Schmuckfabrik in Mindelheim wird wachgeküsst

Plus Jahrzehntelang stand die frühere Schmuckfabrik in Mindelheim leer. Jetzt bekommt das Industriedenkmal mit nebenstehender Villa eine neue Nutzung.

Das Gebäude stammt aus den 20er Jahren und ist ein eindrucksvolles Zeugnis von Industriearchitektur dieser Zeit. 1991 war Schluss. Seither steht das Gebäude leer. Das soll sich nun ändern. Vor sieben Jahren hat eine Frankfurterin die Produktionsstätte mit Villa geerbt. Nun hatte sich der Bauausschuss des Stadtrates mit der geplanten Nutzungsänderung zu befassen.