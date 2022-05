Die Gebühren für Kindergärten und Krippen in Mindelheim steigen

Weil die Personalkosten gestiegen sind, hebt die Stadt Mindelheim die Gebühren entsprechend an. Ein Stadtrat findet: Das ist jungen Familien nicht zuzumuten.

Eltern von Kindern im Vorschulalter müssen sich in Mindelheim auf höhere Kita-Gebühren einstellen. Von September an steigen die Gebühren um vier Prozent. Damit folgte der Stadtrat einstimmig einer Empfehlung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses.

Zuletzt waren die Gebühren vor zwei Jahren erhöht worden. Damals hatte der Stadtrat beschlossen, nicht wieder Jahre ins Land gehen zu lassen, um dann mit einem Mal die Gebühren deutlich anheben zu müssen.

Die Personalkosten in den Kitas steigen und nun auch die Gebühren

Richtschnur für die Erhöhung sind die Personalkosten. Diese haben sich seit September 2020 um vier Prozent erhöht. Um diesen Faktor erhöht nun die Stadt die Gebühren. Diese Sätze gelten auch für die kirchlichen Kindertageseinrichtungen.

Bürgermeister Stephan Winter relativierte die Erhöhung mit dem Hinweis, dass Mindelheim damit immer noch im Mittelfeld der Gebührensätze in der Region liege. Die Stadt investiere auch viel in die Kindertageseinrichtungen. 2020 war so für die Kindertageseinrichtungen ein Defizit von knapp 1,8 Millionen angefallen. Im vergangenen Jahr stieg dieser Zuschuss sogar auf 1,83 Millionen Euro. Und heuer werden es 2,045 Millionen Euro werden, schätzt Winter.

Es gibt Zuschüsse für die Mindelheimer Eltern

Die Eltern werden auch durch den Freistaat Bayern entlastet. Sie bekommen 100 Euro im Monat für ihr Kind in der Zeit vom dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule. Auch die Kinderkrippengebühr wird mit 100 Euro bezuschusst. Dies ist allerdings im Unterschied zum Zuschuss für den Kindergarten einkommensabhängig. Wer also mehr als 60.000 Euro im Jahr verdient, geht leer aus.

Neue Gebühren für Kindergärten und Krippen in Mindelheim

Das sind die neuen Gebühren, die von September an in Mindelheim gelten:

Kinderkrippen:

1 - 2 Stunden: 254 Euro (alt 148)

2 - 3 Stunden: 168 Euro (161)

3 - 4 Stunden: 180 Euro (173)

4 - 5 Stunden: 202 Euro (194)

5 - 6 Stunden: 216 Euro (207)

6 - 7 Stunden: 233 Euro (224)

7- 8 Stunden: 251 Euro (241)

8 - 9 Stunden: 265 Euro (254)

Kindergartengruppen:

3 - 4 Stunden: 104 Euro (alt 100)

4 - 5 Stunden: 112 Euro (107)

5 - 6 Stunden: 119 Euro (114)

6 - 7 Stunden: 226 Euro (121)

7 - 8 Stunden: 134 Euro (128)

8 - 9 Stunden: 141 Euro (135)

9 - 10 Stunden: 148 Euro (142).

Abzüglich des 100-Euro-Zuschusses durch den Freistaat müssen Eltern also zwischen vier und 48 Euro im Monat für ihr Kind bezahlen, wenn es einen Kindergarten besucht. Aus Sicht von Bürgermeister Stephan Winter sind das vertretbare Beträge.

Der AfD-Stadtrat Sedlmeir befürwortet die Gebührenerhöhung nicht

Anders sieht das AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir. Er hatte der Erhöhung zwar im Stadtrat auch zugestimmt, seine Meinung aber inzwischen geändert. Er sei von verschiedenen Eltern angesprochen worden, die wenig begeistert von der Preiserhöhung sind. Sedlmeir hat sich davon überzeugen lassen. In einem Antrag an die Stadt fordert er nun, die Entscheidung zu überdenken. Aufgrund der allgemeinen, negativen Gesamtsituation und einer horrenden Inflationsrate von 7,4 Prozent müsse diese Entscheidung dringend überdacht werden, so Sedlmeir.

Die jungen Familien müssten eine Preissteigerung erfahren, wie es sie seit 1981 nicht mehr gegeben habe. Die Lebenshaltungskosten zusammen mit den Energiepreisen steigen in Höhen, „welch unsere jungen Familien an den Rand der finanziellen Katastrophe bringen“. Eine Gebührenerhöhung zu dieser Zeit sei deshalb der absolut falsche Weg.