Die Gemeinde in Mindelheim empfängt Pfarrerin Henriette Zeeb mit offen Armen

Plus Die evangelische Johanneskirche in Mindelheim hat jetzt auch offiziell wieder eine Seelsorgerin.

„Einen Festtag für die evangelische Kirchengemeinde und ein ermutigendes Zeichen für unsere gesamte Kirche“, nannte Dekan Christoph Schieder aus Memmingen die Ordination der jungen Theologin Henriette Zeeb, die in der Johanneskirche von Axel Piper, dem Regionalbischof des Kirchenkreises Augsburg-Schwaben in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt und mit Posaunenklängen begrüßt wurde.