Die Grob-Werke in Mindelheim bauen schon wieder eine neue Halle

Plus Der Wachstumskurs der Grob-Werke in Mindelheim setzt sich unvermindert fort. Südlich der Halle 14a entsteht eine weitere Produktionshalle. Wofür sie genutzt werden soll.

Die Firma Grob wächst im Mindelheimer Gewerbegebiet weiter. Schon wieder ist eine neue Halle geplant. Es handelt sich um die Nummer 14b. Sie ist also die südliche Erweiterung der Halle 14a. Das Gebäude wird 100 mal 101 Meter groß und bekommt eine Höhe von 11,45 Metern.