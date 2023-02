Mindelheim

Die Grob-Werke Mindelheim investieren kräftig in erneuerbare Energien

Die Produktionshallen der Grob-Werke in Mindelheim sollen nach und nach alle mit Photovoltaik-Modulen nachgerüstet werden.

Plus Die Grob-Werke in Mindelheim wollen ihre Energieversorgung unabhängiger machen. Dazu zählt: Sämtliche Produktionshallen werden mit Photovoltaik-Modulen ausgerüstet.

Von Johann Stoll

In der Vergangenheit hat die Geschäftsführung von Grob um Photovoltaik einen großen Bogen gemacht. Begründung war vor allem, dass die Hallen mit ihren Lichtkuppeln statisch nicht auf diese zusätzliche Last ausgelegt seien. Dem ist auch so, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, German Wankmiller, sagt. Deshalb müssen die Dächer teilweise nachgerüstet werden.

