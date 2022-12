Die IHK zu Gast bei der Mindelheimer Firma Grob

Bei der IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu werden Sorgen angesprochen. Es geht um Lieferketten, Energiekosten und fehlende Fachkräfte.

Bei seiner Herbstsitzung tagte die Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu im Stammwerk der Grob-Werke in Mindelheim. Im Vorfeld hatten die Wirtschaftsvertreter Gelegenheit, hinter die Kulissen des Unternehmens zu blicken. Beim Rundgang über die rund 200.000 Quadratmeter Produktionsfläche zeigten sich die Wirtschaftsvertreter vom erfolgreichen Wandel des Unternehmens beeindruckt. Allein in Mindelheim beschäftigt Grob mittlerweile über 5000 Mitarbeiter. Daneben produziert das Unternehmen in Italien, Brasilien, den USA und China.

Besonderes Augenmerk widmeten die Unternehmerinnen und Unternehmer der Ausbildungshalle. Mit rund dreihundert Auszubildenden, verteilt auf zwölf Berufe, versucht Grob, dem hohen Fachkräftebedarf gerecht zu werden. Selbst ausbilden ist für viele Unternehmen die beste Antwort auf den Fachkräftemangel.

Konjunktur wurde bei der Versammlung bei Grob intensiv diskutiert

Bei der anschließenden Sitzung unter der Leitung der IHK-Regionalvorsitzenden Andrea Thoma-Böck wurde die derzeitige Konjunktur intensiv diskutiert. Die Unternehmen können derzeit auf ein hohes Auftragspolster zurückgreifen, was die konjunkturelle Lage stabilisiert. Die wirtschaftlichen Folgen der Krisen nehmen allerdings immer mehr Unternehmen ihre Zuversicht. Die Lieferketten sind weiterhin instabil, Rohstoffe zum Teil sehr teuer. Hinzu kommen die nachlassende Inlandsnachfrage aufgrund der Inflation sowie der Fachkräftemangel und steigende Arbeitskosten.

Auslöser für teils existenzielle Herausforderungen sind die hohen Energiepreise. In den von der Bundesregierung vorgelegten Gas- und Strompreisbremsen sieht die IHK-Regionalversammlung einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Unternehmen. Neben der reinen Symptom-Bekämpfung fordern die Wirtschaftsvertreter aber auch zusätzliche Quellen für Strom und Wärme zu erschließen – insbesondere im Hinblick auf den nächsten Winter 2023/24. (mz)