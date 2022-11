„Die Klamotte“ der Caritas in Mindelheim steht vor dem Aus

Der Hausbesitzer kündigte den Laden wegen Eigenbedarfs. Trotz intensiver Suche ist es Caritas-Geschäftsführer Aigsternicht gelungen, eine Alternative zu finden. Aber eine gute Nachricht gibt es doch.

Der Bedarf war wohl noch nie so groß wie heute. Familien mit wenig Geld können sich seit 2007 im Mindelheimer Caritas-Laden „Die Klamotte“ mit günstiger gebrauchter Kleidung versorgen, insbesondere auch für Kinder. Trotz großer Nachfrage geht diese Erfolgsgeschichte nun zu Ende. Caritas-Kreisgeschäftsführer Andreas Aigster sagt, die Gerüchte in der Stadt seien richtig. Die Klamotte müsse zum 31. Dezember schließen, weil der Eigentümer des Ladens Eigenbedarf angemeldet hat. Über viele Monate hinweg habe die Caritas nach einer Alternative gesucht, leider vergebens. „Wir haben nichts Passendes gefunden, das auch noch bezahlbar ist“, sagt Aigster. Für dieses gemeinnützige Projekt könnten keine Mieten von zwölf oder 13 Euro je Quadratmeter bezahlt werden. Sieben, acht Objekte hat er angesehen, aber die Lösung war nicht dabei.

„Ich finde das furchtbar schade!“, betont der Geschäftsführer. Auch die Stadt, die Pfarreien und einige private Eigentümer konnten nicht weiterhelfen, so sehr sich alle auch bemüht hätten. Enttäuscht sind auch die etwa zwölf Ehrenamtlichen, die die Klamotte bisher betrieben haben. Übernächste Woche soll es eine Art Abschiedsessen geben. Die Stimmung wird da nicht besonders gut sein, fürchtet der Geschäftsführer, außer es geschieht noch ein Wunder. Benötigt werde eine rund 80 Quadratmeter große Verkaufsfläche möglichst in Innenstadtnähe, so dass Bedürftige auch zu Fuß kommen können. Auch ein kleines Lager wäre von Vorteil, sagt Aigster.

Die Mindelheimer Klamotte wurde 2007 gegründet

Gegründet wurde die Klamotte im Jahr 2007 durch Ursula Dollinger. Sie hat ein Team von Ehrenamtlichen aufgebaut, die 15 Jahre lang Menschen mit kleinem Geldbeutel geholfen haben. Sollte es nicht rasch gelingen, eine Ladenfläche zu finden, sieht Aigster keine Chance, dies in ein, zwei Jahren wieder aufzubauen. Denn mit der Aufgabe des Geschäfts muss auch das ganze Lager verhökert werden. Sollte für die Klamotte tatsächlich keine Lösung gefunden werden, würde es in Mindelheim als einzige Alternative für gut erhaltene gebrauchte Kleidung den Laden des Bayerischen Roten Kreuzes in der Kornstraße geben. Besonders auf Kinderkleidung ausgerichtet ist dieser aber nicht.

Immerhin gibt es von der Caritas aber auch eine gute Nachricht. Ebenfalls zum Jahreswechsel kann die Tafel vergrößert werden. Auch die Tafel wird stark nachgefragt von Menschen, die froh sind, wenn sie günstige Lebensmittel erhalten können. Die Tafel bleibt am Standort in der Bürgermeister-Krach-Straße, kann dort aber künftig auch benachbarte Büros nutzen. Die Fläche verdoppelt sich sogar, sagt Aigster. Möglich wird das dadurch, dass die Schuldnerberatung der Caritas eine neue Bleibe gefunden hat. Sie zieht in die Fuggerstraße in die Mindelheimer Altstadt um. „Wir haben die Hoffnung, dass wir mit der Vergrößerung der Tafel mehr Menschen versorgen können als bisher.“ Der Bedarf jedenfalls sei da. Zuletzt mussten Menschen, die Hilfe nachgefragt hatten, abgelehnt werden. Büroflächen waren für die Caritas in der Mindelheimer Innenstadt leichter zu bekommen als ein Laden mit bezahlbarer Miete, sagt Aigster.