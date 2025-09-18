Icon Menü
Mindelheim: Die Klasse 1/2 Fa der Grundschule Mindelheim

Mindelheim

Die Klasse 1/2 Fa der Grundschule Mindelheim

Der erste Schultag in der Region
Von Jacqueline Schuster
    Die Klasse 1/2 Fa der Grundschule Mindelheim.
    Die Klasse 1/2 Fa der Grundschule Mindelheim. Foto: Jacqueline Schuster

    Die Klasse 1/2 Fa an der Grundschule Mindelheim wird von Simone Röhrle und Melanie Dietrich betreut. Die 2. Klässler begrüßten die neuen Mitschüler: Emma Brückl, Elias Freiding, Hannes Krumm, Hedda Lanzinger, Clemens Müller, Emily Müller, Greta Ostermann, Maya Potthast Morera, Flora Sander, Luis Seibold, Elija Spreng.

