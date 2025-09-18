Die Klasse 1/2 Fb der Grundschule Mindelheim

Unter der Klassleitung von Frau Laura Reiche begrüßten die 2. Klässler der Flegsklasse die neuen 1. Klässler: Luisa Emilia Bogner, Marlena Eckers, Isabella Magdalena Ellenrieder, Leni Feig, Kassian Fritz, Lukas Gerold, Emely Hoheusel, Jaron Huber, Veronica John, Linus Schneider, Finn Stargard, Nico Zabel
