Mindelheim: Die Klasse 1/2 Fb der Grundschule Mindelheim

Mindelheim

Die Klasse 1/2 Fb der Grundschule Mindelheim

Der erste Schultag in der Region
Von Jacqueline Schuster
    Foto: Jacqueline Schuster

    Unter der Klassleitung von Frau Laura Reiche begrüßten die 2. Klässler der Flegsklasse die neuen 1. Klässler: Luisa Emilia Bogner, Marlena Eckers, Isabella Magdalena Ellenrieder, Leni Feig, Kassian Fritz, Lukas Gerold, Emely Hoheusel, Jaron Huber, Veronica John, Linus Schneider, Finn Stargard, Nico Zabel

