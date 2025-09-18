Die Klasse 1a GT der Grundschule Mindelheim

Die Klasse 1a GT an der Grundschule Mindelheim bei Lehrerin Sabine Loos besuchen folgende Kinder: Flamur Avdyli, Erina Berisha, Lucy Berner, Milana Chumak, Unik Cikaqi, Rosalie Dischl, Gina-Sophie Eder, Norwin Fynn Findeisen, Alikan Gündogdu, Aylin Impram Chasan, Inara Maliqi, Milana Reaboi, Elisa Retuznik, Mila Retuznik, Pauline Sallai-Balogh, Lea Schönhofer, Emma Stemmler, Remzi Usta Kiassif

