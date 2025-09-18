Icon Menü
Mindelheim: Die Klasse 1a GT der Grundschule Mindelheim

Die Klasse 1a GT der Grundschule Mindelheim

Der erste Schultag in der Region
Von Jacqueline Schuster
    Klasse 1a GT Mindelheim
    Klasse 1a GT Mindelheim Foto: Jacqueline Schuster

    Die Klasse 1a GT an der Grundschule Mindelheim bei Lehrerin Sabine Loos besuchen folgende Kinder: Flamur Avdyli, Erina Berisha, Lucy Berner, Milana Chumak, Unik Cikaqi, Rosalie Dischl, Gina-Sophie Eder, Norwin Fynn Findeisen, Alikan Gündogdu, Aylin Impram Chasan, Inara Maliqi, Milana Reaboi, Elisa Retuznik, Mila Retuznik, Pauline Sallai-Balogh, Lea Schönhofer, Emma Stemmler, Remzi Usta Kiassif

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

