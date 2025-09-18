Die Klasse 1b der Grundschule Mindelheim

In der Klasse 1b, unter der Klassenleitung von Eleftheria Lazaridou, freuen sich folgende Mädchen und Jungen auf das neue Schuljahr: Haniyeh Amiri, Yavuzalp Bostanci, Merle Dachs, Aurona Dullaj, Johanna Feger, Lis Gashi, Emilia Gaum, David Hänseler, Magdalena Hauke, Leopold Jäckle, Svenja Elisabeth Kasoha, Jonathan Keller, Lio Keppeler, Johannes Lampert, Enrico Marcantonio, Johanna Nertinger, Clara Peitzmeier, Lina Schneider, Mira Schneider, Amalia Trjamkin, Jury Tytychko
