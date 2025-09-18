Icon Menü
Mindelheim: Die Klasse 1d der Grundschule Mindelheim

Mindelheim

Die Klasse 1d der Grundschule Mindelheim

Der erste Schultag in der Region
Von Jacqueline Schuster
    Klasse 1d der Grundschule Mindelheim
    Klasse 1d der Grundschule Mindelheim Foto: Jacqueline Schuster

    In der Klasse 1d der Grundschule Mindelheim begrüßte Lehrerin Kimberly Mayr folgende Mädchen und Jungen: Saskia Bartlette, Ida Berger, Ayub Bivol, Lura Cenka, Palina Flatscher, Nico Glowania, Noar Gunici, Armela Guniqi, Lucia Guth, Raphael Guth, Sophia Hamidi, Alexander Henning, Dzheikob Horvat, Miran Impraim, Liya Kapar, Lea Königsperger, Marie Lang, Martina Mair, Ellie Schaule, Viktoria Seitz

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

