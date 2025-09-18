Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mindelheim: Die Klasse 1e der Grundschule Mindelheim

Mindelheim

Die Klasse 1e der Grundschule Mindelheim

Der erste Schultag in der Region
Von Jacqueline Schuster
    • |
    • |
    • |
    Klasse 1e der Grundschule Mindelheim
    Klasse 1e der Grundschule Mindelheim Foto: Jacqueline Schuster

    Folgende Kinder der 1e freuen sich auf das neue Schuljahr mit ihrer Lehrerin Theresa Beck: Yasmin Al Hourani, Merjem Alibasic, Emra Batalevic, Lucca Belo Sierra, Avasin Cicek, Emmy Franziska Dodel, Mika Doppelhammer, Kristina Dovzhykova, Petra Dragic, Finja Frey, Levin Ibis, Dilan Impraim, David Kaiser, Nejla Kamberovic, Julius Liebl, Vanessa Marosevic, Elmedin Memedov, Ferdinand Ripke, Lena Ripke, Korbinian Schmid, Lorina Sokolaj, Julius Otto Weikmann

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden