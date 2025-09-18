Die Klasse 1f der Grundschule Mindelheim.

Einschulung in der Klasse 1f an der Grundschule Mindelheim. Auf die Zeit mit Lehrerin Christiane Leiß freuen sich: Fran Bartolovic, Dilay Dilek, Laila El-Harake, Niko Ereiz, Valeria Feldmann, Marlene Friedrich, Leni Greisel, Daniel Günter, Arthur Huber, Njomza Islamaj, Amalie Kerler, Matilda Miklec, Luisa Mögele, Lara Ringwald, Timo Julian Schmid, Mathilda Schulz, Lina Schweiger, Samara Singer, Kilian Wagner, Emir Yilmaz, Esmanur Yüksel.

