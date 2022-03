Mindelheim

Die Krönung für eine junge Mindelheimer Musikerin

Plus Die Mindelheimerin Hannah Karlstetter hat sich in Würzburg zur Dirigentin ausbilden lassen. Warum ihre Abschlussprüfung mit der Stadtkapelle in Mindelheim stattfindet.

Von Maria Schmid

Am Samstag, 12. März, ist es endlich soweit – Hannah Karlstetter wird ihr Masterkonzert zur staatlich geprüften Chor- und Ensembleleiterin in der Dreifachturnhalle vom Maristenkolleg in Mindelheim halten können, nach fast einem Jahr Verzögerung wegen der Corona-Pandemie. Es ist der künstlerisch-pädagogische Abschluss des sechsjährigen Bachelorstudienganges an der Hochschule für Musik Würzburg. Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Mindelheim werden ihr langjähriges Mitglied tatkräftig dabei unterstützen.

