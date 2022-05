Die letzte Bewohnerin der Mindelburg ist gestorben

Plus Zusammen mit ihrem Mann Werner lebte Ernestine Sachon auf der Mindelheimer Mindelburg und prägte einige Räume des Palas. Nun ist die Verlegerwitwe gestorben.

Im Alter von 94 Jahren ist die Verlegerwitwe Ernestine Sachon gestorben. Sie war seit Anfang der 50er Jahre mit dem Unternehmer Werner Sachon bis zu dessen Tod im Jahr 2005 verheiratet. Das Paar war kinderlos geblieben.