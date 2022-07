Mindelheim

vor 33 Min.

Die Mindel steht kurz vor dem Kollaps

Ende Juni kam es am Hungerbach in Mindelheim zu einem Fischsterben, weil der Bach nicht mehr genügend Wasser führte.

Plus Sehr niedrige Wasserpegel, ausgetrocknete Bachläufe und Fischsterben – die Lage in den Gewässern im Unterallgäu spitzt sich zu.

Von Johann Stoll

In den heimischen Fließgewässern spielt sich ein Drama ab. Die ersten Bäche sind trocken gefallen mit schlimmen Folgen für die Fischwelt, sagt Dr. Oliver Born von der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben. In der Mindel in Mindelheim ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Fischsterben gekommen.

