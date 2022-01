Die Mindelburg gibt noch mehr Geheimnisse preis

Plus Die Mindelburg war viel größer als bisher vermutet. Und sie war wohl auch deutlich älter und bedeutender. Eine Spurensuche rund um Frundsbergs Lieblingsplatz.

Die Mindelburg, das Wahrzeichen über der Stadt, übt seit jeher eine große Faszination auf die Mindelheimer aus. Im vorigen Sommer ist nun eine regelrechte Mindelburg-Euphorie ausgebrochen, seit bekannt wurde, dass der Verlag Sachon den Palas des Schlosses an die Stadt zurückgibt und die Burg damit nach Jahrzehnten wieder öffentlich zugänglich wird. Diese Begeisterung könnte nun einen weiteren Schub erleben. Der Grund sind neueste Forschungsergebnisse, die Kulturamtsleiter Christian Schedler und der Leiter des künftigen Burgenmuseums, Markus Fischer, jetzt im Gespräch mit der MZ vorstellten.