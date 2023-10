Mindelheim

18:00 Uhr

Die Mindelheimer Kaminfeger kamen bevorzugt aus Italien

Der Mindelheimer Wilhelm Klein war erfolgreich in New York.

Plus Migration ist kein modernes Phänomen, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Mindelheims Stadtarchivar Andreas Steigerwald hat Spuren bis ins 14. Jahrhundert verfolgt.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Mindelheim war im ausgehenden Mittelalter Teil eines herrschaftlichen Flickenteppichs, wie er für Schwaben kennzeichnend war. Alles, was sich außerhalb der Stadtmauer befand, war faktisch Ausland, sagt Steigerwald. Die Herrschaft bezog sich allein auf das Gebiet innerhalb der Stadtgrenzen. Gernstall, Heimenegg, Mindelau oder Nassenbeuren waren in diesem Sinne Ausland.

Wer das Bürgerrecht in Mindelheim erwerben wollte, musste zahlen

Im Stadtarchiv werden zwei Bürgerbücher verwahrt. In ihnen sind alle Mindelheimer aufgelistet, die das Bürgerrecht besaßen. Diese beiden Bücher umfassen die Zeiten zwischen 1406 und 1621 sowie zwischen 1635 und 1710. Für diese Zeiträume lässt sich also ziemlich genau sagen, wer nach Mindelheim kam und wer ging. Nicht mitgezählt wurden allerdings Frauen und Kinder, sagt Steigerwald. Heute wäre so etwas undenkbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen