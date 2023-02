Mindelheim

10:08 Uhr

Die Mindelheimer Klinikpläne bleiben umstritten

Plus Die Kritik der Freien Wähler am Abstimmungsverhalten von SPD, Grünen, BG und AfD zum Klinikneubau in Mindelheim mochten diese nicht auf sich sitzen lassen.

Von Johann Stoll

Eigentlich sei das Thema nach der jüngsten Stadtratssitzung für uns vom Tisch gewesen, schreiben die Fraktionen von SPD, Grünen und Bürgergemeinschaft in einer eigenen Erklärung an diese Redaktion. Weil die Freien Wähler das Thema noch einmal auf ihrer Versammlung zur Sprache gebracht haben, halten die drei Fraktionen ihnen Wahlkampf vor. Separat geäußert hat sich AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir.

