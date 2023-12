Die Mindelheimer Kolpingsfamilie ist stolze 170 Jahre alt

Bei der Jubiläumsfeier unterstreichen die Gratulanten, wie wichtig es ist "Türöffner für andere zu sein".





170 Jahre Kolpingsfamilie Mindelheim: Ein stolzes Jubiläum, das auf eine lange Tradition schließen lässt und von den 90 Mitgliedern mit Gottesdienst und Festakt gebührend gefeiert wurde. Den festlichen Gottesdienst feierte Diözesan-Präses Wolfgang Kretschmer aus Augsburg gemeinsam mit Dekan Andreas Straub. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Gospel-Chor von St. Stephan. In seiner Predigt und in einem Vortrag ermunterte Kretschmer Kirchenbesucher, Gäste und Mitglieder der Kolpingsfamilie, wie Adolf Kolping „Türöffner für andere zu sein und ihnen Mut zu machen“. Sein Rezept, wie man vom Minus ins Plus des Lebens kommt, lautete: „Nicht jammern, Frevler und Spötter meiden, das Leben in vollen Zügen genießen und in der Adventszeit besonders wachsam und achtsam zu sein, wie ein Türhüter.

In Mindelheim gibt es die zweitälteste Kolpingsfamilie in der Diözese

Bei einem Stehempfang im Pfarrsaal übermittelte Vizebürgermeister Roland Ahne der drittältesten Kolpingsfamilie in der Diözese Augsburg die Glückwünsche der Stadt zum 170. Gründungsjubiläum. Für den Landkreis gratulierte die neue stellvertretende Landrätin Sandra Neubauer und überreichte einen Scheck. Gerade in der heutigen Zeit, so Neubauer, brauche es mutige Menschen, die wie Kolping bedürftige Menschen und Flüchtlinge nach Kräften unterstützen.

Der katholische Gesellenverein Mindelheim wurde vor 17 Jahrzehnten von dem Spenglermeister Max Geoffroy noch zu Lebzeiten von Adolf Kolping gegründet und am 17. Januar 1853 vom königlichen Landrichter Kummer genehmigt.