Die Mindelheimer Kulturfabrik hat sich durchgesetzt

Dickes Lob für die Macher alternativer Kultur in Mindelheim. Der Stadtrat lässt es aber nicht bei Worten bewenden.

Dieses Klagelied war über viele Jahre zu hören: In Mindelheim sei einfach zu wenig für junge Leute geboten. Es gebe zu wenig Events, zu wenig alternative Kultur und zu wenig Partys. Ein Kreis engagierter junger Leute wollte das ändern und hat vor dreieinhalb Jahren auf der sogenannten Insel unter dem Namen Kulturfabrik losgelegt. Die Stadt hat sich überzeugen lassen und hilft mit einem Jahreszuschuss über 20.000 Euro, womit vor allem die Räumlichkeiten angemietet werden können.

Das Vertrauen der Kommunalpolitiker ist nicht enttäuscht worden: Hier ist Neues entstanden, ohne dass andere Veranstalter Einbußen hinnehmen mussten. In großer Eigenleistung wurden Räume selbst auf Vordermann gebracht. Ein neuer Treffpunkt für alle Generationen entstand.

Corona nahm auch die Mindelheimer Kulturfabrik in die Zange

Eigentlich hätte der Start in kaum eine ungünstigere Zeit fallen können. Nur wenige Monate, nachdem die Gruppe losgelegt hatte, nahm die Corona-Pandemie auch die Macher der Kulturfabrik in die Zange. Dennoch gab es 90 Veranstaltungen, sagte der bisherige Vorsitzende des Vereins, Markus Putz, vor dem Stadtrat.

Poetry-Slams sind veranstaltet worden, Flohmärkte mit Biergarten, Konzerte mit lokalen Künstlern, Klamottentauschpartys, ein Inselfestival mit acht Bands und sogar eine große Müllsammelaktion, bei der 180 Kilogramm Müll zusammengetragen wurden.

Manche Anwohner fühlten sich zunächst durch die Kulturfabrik gestört

All diese Aktivitäten sind nicht immer konfliktfrei geblieben. Markus Putz ging auf vereinzelte Beschwerden von Anwohnern ein, die sich durch Lärm gestört fühlten. Deshalb seien die Nachbarn im August eingeladen worden. Die Mehrheit der Anwohner schätzt das Miteinander und zeige auch Verständnis. Bürgermeister Stephan Winter sagte, Beschwerden, die bei der Stadt eingehen, würden immer an den Veranstalter weitergegeben. Er begrüßte, dass die Vertreter der Kulturfabrik auf die Nachbarn zugehen und für gegenseitiges Verständnis werben. Markus Putz ist die Einordnung von Beschwerden wichtig. Wenn Hunderte da waren und schöne Veranstaltungen erlebt haben, dann müsse man eben auch ein paar Beschwerden aushalten.

Inzwischen hat Putz den Vorsitz des Vereins Kulturfabrik abgegeben. Das sei von Beginn an so geplant gewesen. Neue Vorsitzende ist Jaqueline Schuster, ihr Stellvertreter Stefan Dannhart.

Das Bild zeigt (hinten von links) Markus Putz, Sheila Richinger und Stefan Haase sowie (vorne von links) Maximilian Beck, Susanne Preisinger, Jacqueline Schuster, Theresa Jeckle und Stefan Dannhart.

Beide stellten sich im Stadtrat vor und kündigten Aktivitäten an, etwa am 19. November eine weitere Klamotten-Tausch-Party, am 12. November einen Jazz-Brunch und am 20. und 21. Dezember einen Weihnachtsmarkt. Am dritten Advent wird es in den Nachmittagsstunden sogar Stubenmusik in der Kulturfabrik geben. Die Macher sind für alle kulturellen Aktivitäten aufgeschlossen. Wie aber geht es weiter mit der Kulturfabrik? Ende 2023 läuft der Mietvertrag auf der Insel aus. Deshalb brauche der Verein ein Signal von der Stadt, ob er weiter mit finanzieller Unterstützung rechnen könne. Dann könne man mit dem Vermieter über eine Verlängerung des Vertrages sprechen.

Großes Lob für die Mindelheimer Kulturfabrik

Im Stadtrat gab es einhelliges Lob für die „wahnsinnige Eigenleistung“ (O-Ton Franziskus Steber) und für die Eigeninitiative (Thomas Burtscher). Ein großes Kompliment kam auch vom Zweiten Bürgermeister Roland Ahne, von Mehmet Yesil, Christian Sedlmeir, Stefan Drexel und Peter Miller. Die Kulturfabrik sei aus Mindelheim nicht mehr wegzudenken. Bürgermeister Stephan Winter sagte angesichts dieses Zuspruchs, er könne sich nicht vorstellen, dass der Zuschuss bei den nächsten Haushaltsberatungen in Frage gestellt werde. „Wir freuen uns auf eine weitere Zukunft der Kulturfabrik.“