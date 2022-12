Die Mindelheimer Maria-Ward-Schule ist digital spitze

Die Mindelheimer Realschule wurde ausgezeichnet, weil die naturwissenschaftlichen Fächer dort besonders gefördert werden.

Die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim gehört zum erlauchten Kreis der Bildungseinrichtungen in Bayern, die sich „Mint-freundliche Schule“ nennen dürfen. An diesen Schulen wird auf die Vermittlung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik besonderer Wert gelegt. Zusätzlich hat die Schule neu auch die Auszeichnung „Digitale Schule“ erhalten. Das teilte Schulleiterin Sybille Gerner mit. Insgesamt 118 Schulen wurden für das Engagement ihrer Schulleitungen und Lehrkräfte als „Mint-freundliche Schule“ und oder digitale Schule gewürdigt. Die Auszeichnungen gelten für drei Jahre.

An der Online-Preisverleihung für Bayern nahmen neben Kultusminister Michael Piazolo auch die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, der stellvertretende Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Dr. Christof Prechtl sowie der stellvertretende Vorsitzende der Initiative, Prof. Hannes Federrath und Dr. Wieland Holfelder von Google Germany teil.

Die Mindelheimer Realschule trägt auch den Titel "Digital-Schule"

Die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim zählt zu den 96 Mint-freundlichen Schulen. Zusätzlich gehört sie zu den 51 Schulen, die als „Digitale Schule“ ausgezeichnet wurden.

Die Lehrkräfte Christine Mayr und Dr. Matthias Lugauer waren bei der Projektbeschreibung und Förderung der Schülerinnen und Schüler im Mint- und Digital-Bereich beteiligt, berichtet Schulleiterin Gerner weiter. Die Realschule ist auch Ipad-Schule. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Leih-Ipad von der Schule bekommen haben, das gezielt im Unterricht eingesetzt wird und zur häuslichen Vorbereitung herangezogen werden kann. (mz)