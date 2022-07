Mindelheim

Die Mindelheimer Vespanditos gehen wieder auf Tour

Plus Fünf Unterallgäuer wollen in fünf Tagen 1700 Kilometer zurücklegen – auf Rollern, die teils fast doppelt so alt sind wie sie selbst.

Von Sandra Baumberger

Wer beim Stichwort „Vespa“ an knuffige, bunte Roller denkt, ist hier auf dem falschen Dampfer. Mit solchen „Eisdielen-Rollern“ haben die Vespanditos Mindelheim nämlich nichts am Hut. Das meinen sie keineswegs abwertend, wie Daniel und Max Rolf, Julian Sterzer, Alex Hell und Udo Ungar, die fünf Stamm-Mitglieder, betonen. Aber die „Eisdielen-Roller“ können halt nicht annähernd mit den ihrigen mithalten. Die sind nämlich nicht nur richtig alt – zwischen knapp 60 und 70 Jahren, um genau zu sein –, sondern vor allem ziemlich schnell.

